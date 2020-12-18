Онлайн Новый Год с Бриллиантовым цирком!

Поменялись новогодние планы? Не беда! Специально для школьников мы подготовили онлайн программу. Подключаемся через ZOOM на Ваш классный час.

В программе:

— поздравление Деда Мороза со Снегурочкой. -или Чысхаана с Харчааной.

— приветствие символа года – Бычка,

— клоуны, фокусы, жонглёры и эквилибристы,

— талантливые цирковые животные.

Продолжительность программы 15-20 минут.

Стоимость услуги 3000 рублей. (до 30 учеников).

Заявки принимаются до 23 декабря с 10.00 — 18.00ч. по телефону:8(924) 174-91-05.