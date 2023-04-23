Онлайн-голосование: Какая партия победит на выборах?

В Якутии началось онлайн-голосование рейтинга популярности политических партий на предстоящих выборах народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн). Оно проходит на сайте Сахапарламент.ру и в телеграм-канале «Голос Якутии». Онлайн-голосование продлится три дня – с 23 апреля по 26 апреля, сообщает Сахапарламент.ру. Победителей рейтинга выберут по наибольшему количеству голосов 27 апреля 2023 г. ко Дню Республики Саха (Якутия).

«Как вы считаете, как распределятся места в рейтинге популярности политических партий на выборах в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в Госсобрание (Ил Тумэн) VII созыва?», — звучит главный вопрос рейтинга. Якутяне могут проголосовать только за одну партию. Стоит отметить, что на голосование допустили 5 партий Государственной Думы РФ – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты за правду» и «Новые люди», а также возможность проголосовать за свою партию вариантом «Другие партии».

Напомним, что в 2023 году в республике запланирована 61 избирательная кампания – в Госсобрание (Ил Тумэн), Якутскую городскую Думу, представительные органы местного самоуправления, в том числе якутянам предстоит избрать Главу РС(Я). Численность избирателей республики составляет 646 443 человека.

Справка

Сегодня в Государственном Собрании (Ил Тумэн) – 70 народных депутатов Республики Саха (Якутия). 35 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 35 — по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями. В настоящее время в VI созыве Ил Тумэна представлены 4 партии: «Единая Россия» — 47, КПРФ — 10, ЛДПР — 4 и «Справедливая Россия — Патриоты за правду» — 9 депутатов.

https://www.sakhaparliament.ru/politika/15776-onlajn-golosovanie-kakaya-partiya-parlamenta-yakutii-pobedit-na-vyborakh