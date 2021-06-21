Онлайн-акция «Ысыах – 2021» начинается

Дорогие жители Республики Саха (Якутия), поздравляем Вас с главным праздником лета!

Праздник Ысыах исконно является самым долгожданным событием для всех якутян, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей якутян для созидания, благополучия и обилия.

Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир якутян, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение, выражающее торжество гармонии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и природой, объединенных единым ритмом.

Национальная библиотека Якутии приглашает всех якутян присоединиться ко II онлайн-акции «Ысыах – 2021», посвященной светлому празднику Ысыах.

Вас ждет:

Виртуальная выставка «Ысыах – символ продолжения жизни» https://nlrs.ru/exhibitions/ysyah-simvol-prodoljenia-jizni/

Тематическая подборка «Национальный праздник Ысыах» https://e.nlrs.ru/collections/281

Мастер-класс по изготовлению чороона от реставратора Якутского музея им. Ем. Ярославского Василия Протопопова

Подкасты «Интервью с театроведом Валентиной Чусовской об эстетике Театра Олоҥхо»:



https://music.yandex.ru/album/10520900/track/85633865

https://music.yandex.ru/album/10520900/track/85633942

https://music.yandex.ru/album/10520900/track/85635584