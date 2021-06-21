Онлайн-акция «Ысыах – 2021» начинается
Дорогие жители Республики Саха (Якутия), поздравляем Вас с главным праздником лета!
Праздник Ысыах исконно является самым долгожданным событием для всех якутян, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей якутян для созидания, благополучия и обилия.
Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир якутян, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение, выражающее торжество гармонии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и природой, объединенных единым ритмом.
Национальная библиотека Якутии приглашает всех якутян присоединиться ко II онлайн-акции «Ысыах – 2021», посвященной светлому празднику Ысыах.
Вас ждет:
Виртуальная выставка «Ысыах – символ продолжения жизни» https://nlrs.ru/exhibitions/ysyah-simvol-prodoljenia-jizni/
Тематическая подборка «Национальный праздник Ысыах» https://e.nlrs.ru/collections/281
Мастер-класс по изготовлению чороона от реставратора Якутского музея им. Ем. Ярославского Василия Протопопова
Подкасты «Интервью с театроведом Валентиной Чусовской об эстетике Театра Олоҥхо»:
https://music.yandex.ru/album/10520900/track/85633865
https://music.yandex.ru/album/10520900/track/85633942
https://music.yandex.ru/album/10520900/track/85635584
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