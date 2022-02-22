22.02.2022
15:28
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Культура

Онлайн-акция «Читаем стихи Кулаковского»

Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского приглашает Вас принять участие в онлайн-акции «Читаем стихи Алексея Елисеевича Кулаковского».

Для участия в акции необходимо записать видеоролик, на котором вы читаете любимое стихотворение или отрывок из произведений Алексея Елисеевича Кулаковского и прислать до 16 марта на электронную почту Suraluma@bk.ru.

Лучшие видеоролики будут размещены на сайте ddnykt.ru

Возрастных ограничений нет.

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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