22.02.2022
15:28
53
Культура
Онлайн-акция «Читаем стихи Кулаковского»
Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского приглашает Вас принять участие в онлайн-акции «Читаем стихи Алексея Елисеевича Кулаковского».
Для участия в акции необходимо записать видеоролик, на котором вы читаете любимое стихотворение или отрывок из произведений Алексея Елисеевича Кулаковского и прислать до 16 марта на электронную почту Suraluma@bk.ru.
Лучшие видеоролики будут размещены на сайте ddnykt.ru
Возрастных ограничений нет.
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
#ДДН им. А.Е. Кулаковского#Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского#Онлайн-акция «Читаем стихи Кулаковского»#республика саха (якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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