Онлайн-акция «Читаем стихи Кулаковского»

Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского приглашает Вас принять участие в онлайн-акции «Читаем стихи Алексея Елисеевича Кулаковского». Для участия в акции необходимо записать видеоролик, на котором вы читаете любимое стихотворение или отрывок из произведений Алексея Елисеевича Кулаковского и прислать до 16 марта на электронную почту Suraluma@bk.ru. Лучшие видеоролики будут размещены на сайте ddnykt.ru Возрастных ограничений нет.

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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