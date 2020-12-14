Онкослужбе Якутии – 70 лет

Онкослужбе Якутии исполнилось 70 лет. В рамках юбилейной даты в эти дни прошла Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Онкослужба Якутии: вектор развития-2020».

Организаторы конференции: министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Якутский республиканский онкологический диспансер, Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), Российское общество онкогематологов, Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока, Ассоциация онкологов Республики Саха (Якутия), Общество хирургов Республики Саха (Якутия), Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья Республики Саха (Якутия), Ассоциация средних медицинских работников Республики Саха (Якутия).

Онкологов Якутии поздравили глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев, генеральный секретарь Японского комитета по содействию Республике Саха (Якутия) (Япония) SATOMURO Akio, директор Научного медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор И.С. Стилиди, директор Научного медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, доктор медицинских наук, профессор А.М. Беляев, заместитель председателя правительства РС(Я) О.В.Балабкина, министр здравоохранения РС (Я) Е.А. Борисова, общественный куратор диспансера Л.В. Николаева.

Программа конференции охватывала максимально широкий спектр вопросов диагностики, профилактики и лечения злокачественных опухолей, повышения качества оказания медицинской помощи по профилю «онкология», хирургического лечения, снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний, лекарственной терапии: иммунотерапии и таргетного лечения, медицинской генетики и биотехнологий, сестринского дела в онкологии. В рамках конференции состоялось 3 симпозиума «Современные тенденции диагностики и лекарственной терапии ЗНО», «Современные направления развития хирургического лечения ЗНО», «Сестринское дело в онкологии». На площадках симпозиумов выступили ведущие специалисты Онкологических центров России и Японии: Юкихидэ Канемицу, врач-хирург-онколог Национального онкологического центра (Япония, Токио); Артамонова Е.В., д.м.н., профессор, заведующая отделением химиотерапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, заведующая кафедрой онкологии и торакальной хирургии ФДПО МОНИКИ, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии РНИМУ им. Пирогова (Москва); Когония Л.М., д.м.н., профессор кафедры онкологии ФУВ ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», профессор кафедры паллиативной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва); Орлова Р.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой онкологии Санкт-Петербургского государственного университета, научный руководитель химиотерапевтического отделения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения; Семиглазова Т.Ю. д.м.н., заведующая научным отделом – ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, заведующая отделением реабилитации, профессор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) (без НМО); Шаройко В.В., д.б.н. ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И. П. Павлова (Санкт-Петербург), Самсонов Ю.В., к.м.н., заведующий отделом координации медицинской помощи Центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, ведущий научный сотрудник РЦИТЭО «МНИОИ им П.А. Герцена», ответственный секретарь журнала «Исследование и практика в медицине», член Европейской Ассоциации урологов (EAU), Российского общества онкоурологов, Российского общества урологов (Москва); Сагайдак И.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник хирургического отделения опухолей печени и поджелудочной железы, профессор кафедры онкологии РМАПО (Москва), Гончаренко Е.В., старшая медицинская сестра онкологического отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» (Москва).

Также в этот торжественный день, в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» состоялась презентация открытия Центра амбулаторной онкологической помощи Олекминской центральной районной больницы и вручение премии имени Уплохова Георгия Петровича, хирурга онколога высшей категории, заслуженного врача РС(Я), отличника здравоохранения РФ.

Первым стипендиатом премии за вклад в развитие онкологической помощи стал Лезнев Владимир Николаевич, заведующий отделением торакальной абдоминальной хирургии. Владимир Николаевич работает в Онкодиспансере с 2006 года, а с 2019 года возглавил новое подразделение Онкодиспансера – отделение торакальной абдоминальной хирургии, внедрил несколько видов высокотехнологичных оперативных вмешательств в лечении злокачественных опухолей торакально- абдоминальной локализации, в том числе с использованием современных видеоэндоскопических технологий.

В Республике Саха (Якутия) специализированную помощь онкологическим больным стали оказывать с 1946 г., со времени открытия онкологического кабинета при городской поликлинике №1. В ноябре 1947 г. был открыт 10-коечный стационар на базе хирургического отделения Республиканской больницы. Важнейшим событием для организации самостоятельной структуры, призванной оказать медицинскую помощь онкологическим больным в Якутии, явилось издание приказа Минздрава СССР за № 437 от 17 июля 1948 г. «О планировании открытия в г. Якутске онкологического диспансера». На основании данного приказа Совет министров ЯАССР своим постановлением №256 от 16 апреля 1949 г. утвердил штатное расписание в расчете на 25 коек.

Но точкой отсчета организации онкологической службы в Якутии следует считать 10 января 1950 г., когда был издан приказ №31 министра здравоохранения ЯАССР Любимова Павла Васильевича, где утверждено штатное расписание в расчете на 25 стационарных коек.

Сегодня онкослужба развивается в соответствии со всеми требованиями современного здравоохранения. В оказании медицинской помощи онкологическим больным используются все виды хирургических вмешательств, лекарственной терапии, радиотерапии. Онкологи проходят повышение профессионального уровня на базе ведущих онкоцентров России, и зарубежных стран. Благодаря стараниям многих поколений выдающихся медиков, работавших в разные годы, семь десятилетий спустя Якутский республиканский онкологический диспансер стал ведущим учреждением Дальневосточного федерального округа.

Отметим, что в последние годы существенно улучшилась материальная база диспансера. Так, в конце 2018 года после реконструкции введено в эксплуатацию здание радиологического корпуса, после реконструкции построен практически новый корпус, объект дооснащен современным тяжелым медицинским оборудованием.

В конце 2018 года благодаря решению главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, в целях оказания качественной квалифицированной медицинской помощи онкологическим больным, стационарные отделения диспансера временно размещены в типовом пятитиэтажном каменном здании до конца строительства нового объекта. И одним из значимых событий регионального здравоохранения и онкологической службы стало решение о финансировании из федерального бюджета строительства здания Онкоклинического центра, которого ждали многие годы жители республики. До 2023 года на строительство объекта будет выделено 4 млрд. рублей.

Сегодня большая роль отведена реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия)». С 2019 по 2024 гг. запланированы основные мероприятия по переоснащению онкологического диспансера, открытию 18 центров амбулаторной онкологической помощи, развитию информатизации службы, целевой подготовке кадров.