Онкологию можно предотвратить путем вакцинации

В последнее время в силу разных причин женщинам молодого и среднего возраста довольно часто ставят диагноз рак. В запущенной стадии некоторых из них, несмотря на высокотехнологичную медицинскую помощь, спасти не удается. Онкология может захватить разные органы, в том числе репродуктивные. Как говорят врачи, одним из провоцирующих факторов может быть онкогенный вирус папилломы человека.

В качестве профилактики рака шейки матки девочкам-подросткам 14-15 лет ставят прививку против ВПЧ. Как известно, в 70% случаев рак шейки матки сопровождают опасные типы вируса ВПЧ-16 и ВПЧ-18.

В среду, 20 октября, проблему обсудили в Якутской городской Думе на постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Ирина Атласова, начальник Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска, представила ход исполнения муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» за девять месяцев 2021г. По ее словам, запланированные мероприятия будут исполнены, кроме тех, которые подпадают под ограничительные меры по недопущению распространения COVID-19.

Как она отметила, на сегодняшний день определены 11 девочек для вакцинации. «Проводится трехуровневая вакцинация, с введением трех компонентов через разные промежутки времени. По мнению медиков, исполнителей данного контракта, третью вакцину девочки получат в следующем году», — сообщила Ирина Атласова.

«По данным ВОЗ, по профилактике рака шейки матки на сегодняшний день используются два компонента. Вакцины очень эффективные, можно использовать два компонента. Это будет полный цикл вакцинации. При этом, охват девочек можно сделать чуть больше. 11 девочек это очень мало. Раньше ежегодно вакцинировали свыше 50 девочек», — отметила депутат Гордумы, главный врач ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», и.о. министра здравоохранения Лена Афанасьева. Как она добавила, до 2030 года должны охватить данной вакцинацией 90% женского населения. И финансирование в части вакцинации против ВПЧ высокого онкогенного риска должно предусматриваться значительно больше. Поэтому при рассмотрении бюджета на будущий год Лена Николаевна выразила пожелание учесть этот момент.

Ирина Атласова пояснила, что полномочия республиканских и муниципальных властей в этой части до конца еще не определены. И в плане у Медицинского центра г. Якутска расширить возрастной контингент прививаемых девочек в возрасте до 9 лет и охватить также мальчиков, которые являются потенциальными распространителями опасной и коварной болезни.

По словам Лены Афанасьевой, по федеральному законодательству создание условий по профилактике рака шейки матки является обязанностью муниципалитетов.

Помимо вопроса вакцинации был рассмотрен другой вопрос: информацию по проведения спортивных мероприятий предоставил начальник Управления физической культуры и спорта Окружной администрации г. Якутска Константин Бурцев. Он ознакомил с ходом исполнения муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы». Бурцев сообщил, что за девять месяцев 2021г. управлением проведено 40 спортивных мероприятий, где приняли участие 9479 человек. Членами сборных команд завоевано 250 призовых мест. Главной задачей было участие и подготовка к спартакиаде «Игры Манчаары».

На комиссии также рассмотрели вопрос обеспечения жильем молодых семей, которым предоставляются социальные выплаты в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья. Директор МКУ «Департамент жилищных отношений» г. Якутска Мария Павлова сообщила, что на реализацию данной подпрограммы в 2021г. было предусмотрено порядка 60 млрд. руб. По утвержденному списку 30 семей в этом году должны получить социальные выплаты на приобретение жилья. Из них 25 семей уже реализовали свои свидетельства. Всего в списке состоят 356 семей. Информацию докладчиков члены комиссии приняли к сведению.