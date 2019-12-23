Онкологическая помощь стала доступнее и современнее

В Якутии в 2019 году, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», появились центры амбулаторной онкологической помощи на базе девяти медицинских организаций: поликлиника №1 г. Якутска, ЯГБ № 2, ЯГБ №3, Медицинского центра г. Якутска, Алданской, Мегино-Кангаласской, Нерюнгринской, Мирнинсклй, Нюрбинской центральных районных больниц.

Всего до 2024 года будет открыто 18 ЦАОПов в районах. Цель создания центров амбулаторной онкопомощи центров в районах — обеспечить доступность ранней специализированной диагностики конкретно заболевания и получение лечения на месте.

Основным показателем является снижение смертности от новообразований, в том числе — злокачественных. За январь-сентябрь 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, зарегистрировано снижение смертности населения от новообразований на 1,6%, а по сравнению с РФ — на 27,7%.

«Благодаря совместным действиям главы республики Айсена Николаева и правительства региона с федеральным центром мы добились внесения в финансирование из госбюджета страны строительства онкоцентра в Якутске. Из федерального бюджета будет выделено почти 5,9 млрд рублей, и в 2023 году Якутия получит современный Онкологический центр с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком», – комментирует министр здравоохранения Елена Борисова

Напомним, ранее радиологическое отделение Якутского республиканского онкологического диспансера на 30 коек было открыто 29 декабря 2018 года в Якутске.

Техническое оснащение позволило оказывать помощь пациентам с онкозаболеваниями на самом высоком уровне.

В акции «Онкопоиск» исследования прошли более 60 тысяч человек, из них две тысячи якутян были направлены на дообследование.

«В 2019 году, в рамках федерального соглашения, оснастили медицинским оборудованием Якутский республиканский онкологический диспансер на 34 единицы. Этр аппараты ультразвуковой диагностики, реанимационное оборудование, эндовидеоскопические комплексы для выполнения операций, эндоскопическое оборудование, лабораторные анализаторы, хирургическое оборудование», — также напоминает министр.

И недавно исполнился ровно год, как онкодиспансер, по поручению главы республики, переехал в другое здание.