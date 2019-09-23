Онкологи Якутии провели симпозиум

С 19 сентября начал работу III съезд терапевтов Республики Саха (Якутия). По программе съезда участниками были рассмотрены многие актуальные вопросы современной медицины и организации медицинской помощи на уровне первичного звена. В рамках программы съезда Якутский республиканский онкологический диспансер провел симпозиум «О реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология» в Республике Саха (Якутия)». О текущем состоянии онкологической помощи в республике и ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями выступила главный врач диспансера, кандидат медицинских наук Афанасьева Л.Н. Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РС(Я), кандидат медицинских наук, заведующая отделением химиотерапии Иванова Ф.Г. в своем докладе остановилась на роли врача первичного звена в совершенствовании оказания медицинской помощи взрослому населению по онкологии. Участники симпозиума заслушали также доклады о современных методах диагностики и лечения рака молочной железы, желудка, тела матки, кожи, печени, методиках скрининга рака и т.д.

По итогам симпозиума медицинские работники обменялись мнениями, обсудили острые вопросы организации онкологической помощи населению, внесли предложения в резолюцию съезда терапевтов. Участники сошлись во мнении, что консолидация усилий врачей в области оказания качественной и доступной медицинской помощи по диагностике злокачественных новообразований окажет существенное влияние на улучшение основных показателей активной выявляемости на ранних стадиях.

Мартынов Анатолий Иванович, Президент Российского научного медицинского сообщества терапевтов, академик Российской академии наук, высоко оценил все доклады онкологов и пожелал дальнейших успехов в работе.