22.07.2020
16:30
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Якутия

Онкологи Якутии получили уникальный УЗИ аппарат

Уникальный аппарат УЗИ экспертного класса с объемной навигацией получили на днях медики республиканского онкодиспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Опции аппарата позволяют получать 3D-изображение исследуемого органа, что поможет не только в диагностике рака, но и  в открытии в ЯРОД нового подразделения.   

Оборудование уже установлено в отделении лучевой диагностики. И, как сказала его заведующая Майя Тихонова, доктора  особенно рады такому приобретению, потому что у нового аппарата УЗИ GE Logiq E9  немало преимуществ. Одно из них  — функция эластографии, опция, которая как бы нацелена на поиск рака. В ходе исследования она помогает дифференцировать  доброкачественные и злокачественные опухоли. 

— Аппаратов с функцией объемной навигации, что используется в основном в онкологической практике, до этого в республике не было. Происходит это путем 3D-совмещения  изображений, полученных на компьютерном томографе, МРТ и УЗИ.  Это не только позволяет лучше исследовать опухоль, но и помогает точно провести пункционные биопсии в самых труднодоступных местах организма: легких, поджелудочной железе, —  говорит Майя Тихонова.

Именно на этом аппарате будут работать врачи нового подразделения, которое в 2020 году должно появиться в ЯРОД, – отдела интервенционной рентгенохирургии. 

—  Это принципиально новый этап в развитии нашей службы. Здесь будут заниматься инвазивными методами исследований – например, выполнять биопсии, пункции под контролем КТ.  Делать малые операции, проводить  химиоэмболизацию новообразований печени и т.д. В июле к нам уже прибыли новые специалисты, которые будут там работать: 3 врача-рентгенолога и врач УЗИ — сказала Майя Тихонова, добавив, что таким образом диспансер готовится к работе нового онкоцентра, сдача которого запланирована на 2023 год. 

Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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