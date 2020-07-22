Онкологи Якутии получили уникальный УЗИ аппарат
Уникальный аппарат УЗИ экспертного класса с объемной навигацией получили на днях медики республиканского онкодиспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Опции аппарата позволяют получать 3D-изображение исследуемого органа, что поможет не только в диагностике рака, но и в открытии в ЯРОД нового подразделения.
Оборудование уже установлено в отделении лучевой диагностики. И, как сказала его заведующая Майя Тихонова, доктора особенно рады такому приобретению, потому что у нового аппарата УЗИ GE Logiq E9 немало преимуществ. Одно из них — функция эластографии, опция, которая как бы нацелена на поиск рака. В ходе исследования она помогает дифференцировать доброкачественные и злокачественные опухоли.
— Аппаратов с функцией объемной навигации, что используется в основном в онкологической практике, до этого в республике не было. Происходит это путем 3D-совмещения изображений, полученных на компьютерном томографе, МРТ и УЗИ. Это не только позволяет лучше исследовать опухоль, но и помогает точно провести пункционные биопсии в самых труднодоступных местах организма: легких, поджелудочной железе, — говорит Майя Тихонова.
Именно на этом аппарате будут работать врачи нового подразделения, которое в 2020 году должно появиться в ЯРОД, – отдела интервенционной рентгенохирургии.
— Это принципиально новый этап в развитии нашей службы. Здесь будут заниматься инвазивными методами исследований – например, выполнять биопсии, пункции под контролем КТ. Делать малые операции, проводить химиоэмболизацию новообразований печени и т.д. В июле к нам уже прибыли новые специалисты, которые будут там работать: 3 врача-рентгенолога и врач УЗИ — сказала Майя Тихонова, добавив, что таким образом диспансер готовится к работе нового онкоцентра, сдача которого запланирована на 2023 год.
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