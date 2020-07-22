Онкологи Якутии получили уникальный УЗИ аппарат

Уникальный аппарат УЗИ экспертного класса с объемной навигацией получили на днях медики республиканского онкодиспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Опции аппарата позволяют получать 3D-изображение исследуемого органа, что поможет не только в диагностике рака, но и в открытии в ЯРОД нового подразделения.

Оборудование уже установлено в отделении лучевой диагностики. И, как сказала его заведующая Майя Тихонова, доктора особенно рады такому приобретению, потому что у нового аппарата УЗИ GE Logiq E9 немало преимуществ. Одно из них — функция эластографии, опция, которая как бы нацелена на поиск рака. В ходе исследования она помогает дифференцировать доброкачественные и злокачественные опухоли.

— Аппаратов с функцией объемной навигации, что используется в основном в онкологической практике, до этого в республике не было. Происходит это путем 3D-совмещения изображений, полученных на компьютерном томографе, МРТ и УЗИ. Это не только позволяет лучше исследовать опухоль, но и помогает точно провести пункционные биопсии в самых труднодоступных местах организма: легких, поджелудочной железе, — говорит Майя Тихонова.

Именно на этом аппарате будут работать врачи нового подразделения, которое в 2020 году должно появиться в ЯРОД, – отдела интервенционной рентгенохирургии.