15.03.2022
11:36
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Красота & Здоровье
Онкологи проведут выездной медосмотр в Хатассах
Уважаемые жители с. Хатассы!
В рамках Национальной недели здоровья и Года матери в Республике Саха (Якутия), 19 марта 2022 г. с 09.00 ч. до 14.00 ч. Якутский республиканский онкологический диспансер проводит выездной медосмотр населения села Хатассы. В мобильной бригаде врачи – онколог, онколог-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. Также будет организован забор анализов на онкомаркеры, УЗИ -диагностика ианкетирование на раннее выявление онкопатологии.
Прием врачей проводится строго по записи. Необходимо записаться на профилактический осмотр по номеру телефона- 409-522 (с 8 до 16 ч.).
Фото: минздрава
Источник: Минздрав РС (Я)
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