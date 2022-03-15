15.03.2022
11:36
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Красота & Здоровье

Онкологи проведут выездной медосмотр в Хатассах

Уважаемые жители с. Хатассы!

В рамках Национальной недели здоровья и Года матери в Республике Саха (Якутия), 19 марта 2022 г. с 09.00 ч. до 14.00 ч.   Якутский республиканский онкологический диспансер проводит выездной медосмотр населения села Хатассы. В мобильной бригаде врачи – онколог, онколог-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. Также будет организован забор анализов на онкомаркеры, УЗИ -диагностика  ианкетирование на раннее выявление онкопатологии.

Прием врачей проводится строго по записи. Необходимо записаться на профилактический осмотр по номеру телефона- 409-522 (с 8 до 16 ч.).

Фото: минздрава
Источник: Минздрав РС (Я)
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