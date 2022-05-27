Онкологи обсудили диагностику и лечение рака печени ⁣



⁣⁣Сегодня, 27 мая 2022 года, состоялся Экспертный совет по вопросам скрининга, диспансерного наблюдения групп риска и маршрутизации пациентов с гепатоцеллюлярным раком в Республике Саха (Якутия), организованный Министерством здравоохранения РС(Я), ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» МЗ РФ, Междисциплинарным обществом специалистов по опухолям печени (МОСОП).

Заседание Экспертного совета открыла главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РС(Я), заведующая отделением химиотерапии Якутского онкологического диспансера — Иванова Феодосия Гаврильевна.

С приветственными словами в адрес участников обратились: доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» — Бредер Валерий Владимирович и заместитель главного врача по медицинской части Лезнев Владимир Николаевич, поприветствовав собравшихся от лица Якутского онкологического диспансера.

Тема экспертного заседания «От скрининга до лечения гепатоцеллюлярного рака: дорога, ценою в жизнь» чрезвычайно актуальна. Гепатоцеллюлярный рак занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний.⁣⁣⠀

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В республике в настоящее время проблема рака печени стоит очень остро. Однако, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в рамках которого происходит серьезное техническое переоснащение, развитию медицинской науки, современной диагностике, внедрению новейших методов лечения в области онкологии достигнуты значительные успехи. ⁣⁣⠀



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Тем не менее, гепатоцеллюлярный рак это большой вызов для медицинского сообщества, и особенности его течения требуют мультидисциплинарного подхода – активного участия разных специалистов: инфекционистов, гастроэнтерологов, хирургов, радиологов, химиотерапевтов, гепатологов, диагностов на всех стадиях развития опухолевого процесса.⁣⁣⠀

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В заседании экспертного совета, приняли участие более 70 человек. В ходе панельной дискуссии участники обсуждали доклады и активно задавали друг другу вопросы. Около двадцати докладов прозвучало о наиболее значимых методах скрининга, клинических исследованиях по диагностике и лечению рака печени.⁣⁣⠀



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В качестве экспертов в работе совета приняли участие коллеги, представители федеральных онкологических центров Минздрава России — д.м.н., профессор кафедры внутренних и профессиональных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова — Абдурахманов Джамал Тинович, к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России — Кудашкин Николай Евгеньевич. ⁣⁣⠀

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В процессе бурного коллективного взаимодействия и обсуждения, вскрылись важные вопросы и острые проблемы маршрутизации пациентов с гепатоцеллюлярным раком, были озвучены возможные современные,⠀эффективные программы скрининга и методы ранней диагностики больных с опухолевым поражением печени. Подобные мероприятия дают толчок и большой импульс для дальнейшего развития онкологической службы!