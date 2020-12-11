Онкогинеколог: Рак яичников может возникнуть даже у 5-летней
Знаете ли вы, что такое прививка от женской онкологии? А о том, что рак яичников не обходит стороной и маленьких девочек? Сегодня о коварстве женской онкологии нам рассказывает Галина Гуляева, врач акушер-гинеколог, онкогинеколог по специальности, отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.
За плечами Галины Петровны полвека работы, почти тридцать из которых прошли за операционным столом в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Начинался трудовой путь Галины Петровны на Крайнем Севере — в 1966 году окончив Якутский государственный университет, ее по распределению республиканского минздрава отправляют в один из самых отдаленных районов нашей Якутии — в Усть-Янскую ЦРБ, поселок Депутатский.
«Все четыре года моей работы там, пролетели как один миг. Я была единственным врачом акушером-гинекологом, одна на весь Усть-Янский район, нагрузка была колоссальная: день начинаешь в поликлинике, потом бежишь принимать роды, после — оперировать гинекологически больную, а дальше, может быть и так, что придется лететь санрейсом в район, где тебя ожидают сложные роды или женщина с кровотечением, в тяжелом состоянии. С замиранием сердца ждешь вертолет, и думаешь, успеешь ли вернутся обратно засветло? Ведь это север, всегда туман, еще и темнеет рано, а вертолеты летают только в светлое время…» — вспоминает наша героиня.
В 1970 году Галине Петровне предлагают ординатуру по онкогинекологии в НМИЦ онкологии им.НН. Петрова. Молодой врач стремилась развиваться, оставаться жить и работать на Крайнем Севере она не планировала, решение было принято сразу: дав согласие, она улетает в Санкт — Петербург на два года.
«Учиться было морально тяжело. Я ведь уже имела опыт работы в акушерстве, приняла достаточное количество родов, помогала женщинам стать матерями… И вдруг — работа с онкологией, тяжело больные женщины, угасающие на глазах. У нас не было пациентов с первой стадией, к нам поступали только тяжелые, ведь это научно-медицинский исследовательский центр. Первой реакцией конечно был шок, но я быстро взяла себя в руки, учеба проходила интересно, операции, которым нас учили высшие умы медицины, профессора, давались легко,» — рассказывает Галина Петровна.
Вернувшись в 1974 году в Якутск, Галина Петровна начинает работу в Якутской городской больнице, а после — в Якутском республиканском онкологическом диспансере оперирующим онкогинекологом.
«Операции онкологическим больным — всегда самые большие, самые объемные, продолжительные. Мало удалить саму опухоль, образование, нужно удалить и метастазы, которые могут быть где угодно. Злокачественная опухоль яичника может дать метастазы в почки, мочевой пузырь, другие места. Так и стоишь со скальпелем в руках на протяжении долгих часов…» — вспоминает врач.
На вопрос, откуда берется онкология, Галина Петровна отвечает кратко:
«Это наследственность, генетика. Если онкологией страдала бабушка, то велика вероятность, что заболеет и внучка, и возможно, даже правнучка. Бывает и так, что такой наследственный фактор может проявить себя только через несколько поколений, но пропасть, исчезнуть предрасположенность к развитию онкологии никуда не может».
О том, как вовремя выявить заболевание на ранней стадии, что такое прививка от рака, расскажем подробнее:
«Обнаружение вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типа — грозный предвестник развития предопухолевых состояний шейки матки: дисплазии. Девочкам до 16 лет, до начала половой жизни, в обязательном порядке необходимо получать вакцину от ВПЧ, это является отличным гарантом того, что рак шейки матки пройдет мимо. Случаи онкологический заболеваний у вакцинированных встречаются крайне редко — около 2%. Помимо вакцинации, необходимо всегда держать свое здоровье под контролем: посещать гинеколога не реже одного раза в полгода — своевременный визит к гинекологу обеспечивает ранее выявление признаков развития онкологического заболевания, и следовательно, ее ранее устранение. Онкология может появится и у нерожавшей женщины, семидесятилетней бабушки, и даже у маленькой девочки, в моей практике были и такие случаи — я оперировала несколько детей в возрасте до пяти лет, у них были обнаружены злокачественные опухоли яичников.»
Вспоминая о пациентах, Галина Петровна отмечает их стойкость и целеустремленность, за все время ее работы не было ни одного случая, когда человек впадал в панику, боялся или отказывался от операции, все женщины относились к лечению ответственно, на полпути лечение никто не бросал.
«Лечение онкологии у нас в республике на очень высоком уровне, сейчас много методов комбинированной терапии, других методов лечения женской онкологии. Однако всегда нужно помнить, что рак может вернуться. Рекомендую всем, кто победил рак, всегда быть настороже: как только вы почувствовали себя плохо, бегите обратно в онкодиспансер, не откладывайте. То же относится и к остальным женщинам: если вы стали замечать выделения, ранее не наблюдавшиеся у вас, — сразу же к гинекологу, не тяните время, само ничего никогда не проходит. Залог успешного лечения в онкологии — это всегда своевременное обращение к врачу.» — подчеркнула врач в завершение нашей беседы.
+7 (999) 174-67-82