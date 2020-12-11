Онкогинеколог: Рак яичников может возникнуть даже у 5-летней

Знаете ли вы, что такое прививка от женской онкологии? А о том, что рак яичников не обходит стороной и маленьких девочек? Сегодня о коварстве женской онкологии нам рассказывает Галина Гуляева, врач акушер-гинеколог, онкогинеколог по специальности, отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

За плечами Галины Петровны полвека работы, почти тридцать из которых прошли за операционным столом в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Начинался трудовой путь Галины Петровны на Крайнем Севере — в 1966 году окончив Якутский государственный университет, ее по распределению республиканского минздрава отправляют в один из самых отдаленных районов нашей Якутии — в Усть-Янскую ЦРБ, поселок Депутатский.

«Все четыре года моей работы там, пролетели как один миг. Я была единственным врачом акушером-гинекологом, одна на весь Усть-Янский район, нагрузка была колоссальная: день начинаешь в поликлинике, потом бежишь принимать роды, после — оперировать гинекологически больную, а дальше, может быть и так, что придется лететь санрейсом в район, где тебя ожидают сложные роды или женщина с кровотечением, в тяжелом состоянии. С замиранием сердца ждешь вертолет, и думаешь, успеешь ли вернутся обратно засветло? Ведь это север, всегда туман, еще и темнеет рано, а вертолеты летают только в светлое время…» — вспоминает наша героиня.

В 1970 году Галине Петровне предлагают ординатуру по онкогинекологии в НМИЦ онкологии им.НН. Петрова. Молодой врач стремилась развиваться, оставаться жить и работать на Крайнем Севере она не планировала, решение было принято сразу: дав согласие, она улетает в Санкт — Петербург на два года.

«Учиться было морально тяжело. Я ведь уже имела опыт работы в акушерстве, приняла достаточное количество родов, помогала женщинам стать матерями… И вдруг — работа с онкологией, тяжело больные женщины, угасающие на глазах. У нас не было пациентов с первой стадией, к нам поступали только тяжелые, ведь это научно-медицинский исследовательский центр. Первой реакцией конечно был шок, но я быстро взяла себя в руки, учеба проходила интересно, операции, которым нас учили высшие умы медицины, профессора, давались легко,» — рассказывает Галина Петровна.

Вернувшись в 1974 году в Якутск, Галина Петровна начинает работу в Якутской городской больнице, а после — в Якутском республиканском онкологическом диспансере оперирующим онкогинекологом.

«Операции онкологическим больным — всегда самые большие, самые объемные, продолжительные. Мало удалить саму опухоль, образование, нужно удалить и метастазы, которые могут быть где угодно. Злокачественная опухоль яичника может дать метастазы в почки, мочевой пузырь, другие места. Так и стоишь со скальпелем в руках на протяжении долгих часов…» — вспоминает врач.

На вопрос, откуда берется онкология, Галина Петровна отвечает кратко:

«Это наследственность, генетика. Если онкологией страдала бабушка, то велика вероятность, что заболеет и внучка, и возможно, даже правнучка. Бывает и так, что такой наследственный фактор может проявить себя только через несколько поколений, но пропасть, исчезнуть предрасположенность к развитию онкологии никуда не может».

О том, как вовремя выявить заболевание на ранней стадии, что такое прививка от рака, расскажем подробнее:

«Обнаружение вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типа — грозный предвестник развития предопухолевых состояний шейки матки: дисплазии. Девочкам до 16 лет, до начала половой жизни, в обязательном порядке необходимо получать вакцину от ВПЧ, это является отличным гарантом того, что рак шейки матки пройдет мимо. Случаи онкологический заболеваний у вакцинированных встречаются крайне редко — около 2%. Помимо вакцинации, необходимо всегда держать свое здоровье под контролем: посещать гинеколога не реже одного раза в полгода — своевременный визит к гинекологу обеспечивает ранее выявление признаков развития онкологического заболевания, и следовательно, ее ранее устранение. Онкология может появится и у нерожавшей женщины, семидесятилетней бабушки, и даже у маленькой девочки, в моей практике были и такие случаи — я оперировала несколько детей в возрасте до пяти лет, у них были обнаружены злокачественные опухоли яичников.»

Вспоминая о пациентах, Галина Петровна отмечает их стойкость и целеустремленность, за все время ее работы не было ни одного случая, когда человек впадал в панику, боялся или отказывался от операции, все женщины относились к лечению ответственно, на полпути лечение никто не бросал.