Онкодиспансер Якутии посетил главный онколог России

В эти дни Якутию посетил главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации СТИЛИДИ ИВАН СОКРАТОВИЧ. Иван Сократович — директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор. Является признанным лидером онкохирургии в России и за рубежом, опытный клиницист-онколог, универсальный хирург, в совершенстве владеющий всеми типами и объемами операций, в том числе сложными реконструктивными вмешательствами у детей и взрослых больных новообразованиями торако — абдоминальной локализации, владеет современными видеотораколапароскопическими технологиями оперирования на органах грудной и брюшной полостей. Автор более 300 научных трудов, 2 монографий, глав в книге «Инфекции в онкологии» и «Энциклопедия клинической онкологии».

В составе делегации Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России также прибыли заместитель директора по научной работе, кандидат медицинских наук, доцент, член Американского общества по брахитерапии Петровский Александр Валерьевич, главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии аппарата управления НМИЦ Кобякова Екатерина Алексеевна, старший научный сотрудник НМИЦ, д.м.н., профессор Снеговой Антон Владимирович, заведующий радиологическим отделением НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ, к.м.н. Назаренко Алексей Витальевич, врач-паталогоанатом НМИЦ, к.м.н. Козлов Николай Александрович. В таком составе специалисты ведущего Национального исследовательского центра России по онкологии впервые посетили нашу республику для ознакомительного аудита деятельности онкослужбы.

По программе пребывания Иван Сократович осмотрел новый радиологический корпус Онкодиспансера, который был введен после реконструкции в конце прошлого года. Гости были приятно удивлены хорошим оснащением радиологического отделения, наличием подготовленных специалистов радиотерапевтов и медицинских физиков. Также делегация посетила основной корпус диспансера и недавно открывшиеся по Национальной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» Центры амбулаторной онкологической помощи Поликлиники №1, Якутской горбольницы №3.

15 августа состоялась встреча гостей на уровне Председателя Правительства РС(Я) Солодова Владимира Викторовича. В ходе заседания был заслушан доклад министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Борисовой Елены Афраимовны об онкологической ситуации в Республике Саха (Якутия), ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия)» и второй доклад генерального директора ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» Кушкирина Петра Ивановича о строительстве Онкоклинического центра. Стороны обменялись мнениями и предложениями, которые будут внесены в план сотрудничества между Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России и Республикой Саха (Якутия).