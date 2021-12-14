14.12.2021
17:26
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Без рубрики
Онкодиспансер Якутии опровергает ложную информацию, распространяемую в соцсетях
ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер» сообщает, что информация об усиленном наборе кадров в новый строящийся Якутский республиканский онкологический диспансер, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности и содержит недостоверные сведения.
Официально заявляем, что ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер» не имеет никакого отношения к данной рассылке, и напоминаем, что за распространение ложной информации федеральным законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
Призываем пользователей Интернета не поддаваться на провокации и остановить распространение заведомо ложной информации.
Фото: Пресс-служба ЯРОД
Источник: Пресс-служба ЯРОД
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