Онкодиспансер возобновляет плановый прием

Уважаемые пациенты!

В связи с поэтапным снятием ограничительных мероприятий на территории республики Якутский онкологический диспансер возобновляет оказание плановой медицинской помощи взрослому населению.

В рамках плановой медико-санитарной помощи наши специалисты оказывают всю необходимую терапевтическую, хирургическую и высококвалифицированную онкологическую помощь. Противоопухолевая лекарственная химиотерапия, лучевая терапия проводятся в прежнем режиме, продолжается приём пациентов без направлений по предварительной записи. Взрослое население имеет возможность получить консультацию и рекомендации врача онколога в рамках программы обязательного медицинского страхования на бесплатной основе.

Также, спешим сообщить, что Якутский онкологический диспансер возобновляет выездную форму работы, наша мобильная онкологическая бригада «Онкодесант» готова к выезду в отдаленные и труднодоступные районы республики для раннего выявления злокачественных новообразований. Первый в этом году выезд состоится в Аллаиховский улус, в ходе поездки будет охвачено несколько сёл.В составе такой бригады работают онкогинеколог, онкохирург, маммолог, врач УЗИ, медсестра для забора анализов на онкомаркеры.

Якутский онкологический диспансер напоминает всем жителям республики о возможности принять участие в уникальном онлайн-проекте «Онкопоисксаха.рф». Любой желающий может пройти анкетирование по 6 основным видам рака: рак легкого, рак печени, рак молочной железы, колоректальный рак, рак шейки матки, рак предстательной железы. По результатам опроса, программа отбирает людей, нуждающихся в целенаправленном обследовании, и предлагает пройти целевое обследование.

Следите за актуальной информацией нашего учреждения на официальном сайте диспансера, а также в социальных сетях:

Telegram: https://t.me/oncosakha

VK: https://vk.com/oncosakha

Одноклассники: https://ok.ru/group/61624242470989

Записывайтесь на прием по номеру: 89681540770. Телефонные звонки принимаются без перерыва в часы работы регистратуры.

Берегите себя и следите за своим здоровьем!