Онкодиспансер в Якутске сдадут в конце 2023 года

Строительная готовность Якутского республиканского онкологического диспансера в Якутске составляет 69%. Объект планируют сдать в четвертом квартале 2023 года, сообщает тгк Республика саха (Якутия)

Премьер Якутии Андрей Тарасенко в рамках выездного совещания ознакомился с ходом строительства медучреждения. Как рассказал руководитель рабочей группы по строительству онкологического диспансера, начальник производственного отдела Службы государственного заказчика Якутии Георгий Малышев, строительство объекта идет в соответствии с графиком. Всего в работе задействовано 120 человек. На данный момент ведутся отделочные работы, монтаж инженерного оборудования, а также начинается благоустройство и установка проездов. По плану строительно-монтажные работы завершатся в сентябре-октябре текущего года. После этого начнется поэтапный завоз оборудования. Срок сдачи объекта — четвертый квартал 2023 года. Общая площадь нового онкологического диспансера со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет более 25 тысяч кв. метров. По словам министра здравоохранения республики Лены Афанасьевой, новый онкологический центр будет оснащен высокотехнологическим медицинским оборудованием, отвечающим всем требованиям для оказания качественной медицинской помощи, а также проводить самые современные виды операций, которые редко выполняются на Дальнем Востоке.