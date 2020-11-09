09.11.2020
16:33
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Красота & Здоровье

Онкодиспансер начинает прием пациентов без направлений

Якутский республиканский онкологический диспансер в связи с эпидемиологической ситуацией начинает прием пациентов без направлений из поликлиник по месту жительства. 

Жители республики, которые хотят пройти обследование, имеют возможность записаться на прием к специалистам онкологам Якутского онкодиспансера. 

Запись на первичную консультацию строго по телефону: +8 964 4169299 с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Прием онколога в поликлинике по будням с 8 до 18 часов, также возможно записаться на прием в выходные дни.

Поликлиника расположена по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 10/1.

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