Онкодиспансер начинает прием пациентов без направлений

Якутский республиканский онкологический диспансер в связи с эпидемиологической ситуацией начинает прием пациентов без направлений из поликлиник по месту жительства.

Жители республики, которые хотят пройти обследование, имеют возможность записаться на прием к специалистам онкологам Якутского онкодиспансера.

Запись на первичную консультацию строго по телефону: +8 964 4169299 с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Прием онколога в поликлинике по будням с 8 до 18 часов, также возможно записаться на прием в выходные дни.

Поликлиника расположена по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 10/1.