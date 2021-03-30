Онкодесант продолжает помогать жителям Якутии

Якутский республиканский онкологический диспансер совместно с медицинскими организациями первичного звена республики продолжает усовершенствовать работу по активному и раннему выявлению злокачественных новообразований. Свою эффективность показала выездная работа диспансера. Мобильная мультидисциплинарная онкобригада «Онкодесант» ежегодно выезжает в самые отдаленные районы республики и труднодоступные наслега. В составе такой бригады работают онкогинеколог, онкохирург, маммолог, эндоскопист, врач УЗИ.

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В 2020 г., в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции — Coviv-19, выездную работу успели провести только в I квартале. В течение которого диспансер успел охватить целевыми специализированными осмотрами население 11 районов, в том числе 5 Арктических – Абыйского, Верхнеколымского, Момского, Нижнеколымского и Усть-Янского. По результатам обследования жителей районов диагноз рак подтвердился у 20 человек.

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В 2021 г. для возобновления выездной работы, Онкодиспансером приняты меры по защите медицинского персонала от новой коронавирусной инфекции. Так, медики, задействованные в бригадах онкодесантов, прошли обязательную вакцинацию. И с начала года онкологи успели посетить 3 района, в том числе Арктические – Среднеколымский и Жиганский. И уже с подозрением на рак 25 человек приглашены на дообследование по «зеленому коридору» в Онкодиспансер.

В целом, в этом году Онкодесанты планируют охватить целевыми осмотрами население 12 районов республики. И в ближайшие дни онкологи посетят Верхоянский район.