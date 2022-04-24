Онкодесант побывал в Хангаласском районе

Территория акции «Онкодесант» постоянно расширяется. Цель ее — профилактический осмотр населения труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Снижение смертности от онкологических заболеваний, ранняя их диагностика, привлечение населения к прохождению профилактических осмотров является важнейшим направлением работы медиков Якутии.

Бригада Республиканского онкологического диспансера вернулась с очередного выезда. О том, как прошла работа в селах Синск и Едэй Хангаласского района, рассказал руководитель выездной бригады, заместитель главного врача диспансера, онко-хирург Петр Никифоров.

«Осмотр населения вели врач-эндоскопист Иван Яковлев, онко-гинеколог Виктория Николаева, врач УЗИ Игорь Попов, медицинская сестра Александра Корнилова и медбрат Егор Осипов. На приеме онко-гинеколога побывали семьдесят четыре человека, девяносто девять прошли ультразвуковое исследование, двадцать восемь – фиброгастродуоденоскопию, все обратившиеся сдали анализы на онкомаркеры, — говорит Петр Владимирович. — Всего осмотрено сто двенадцать человек, пожелавших пройти плановое обследование, в том числе двадцать многодетных мам. Часть осмотренных пациентов мы пригласили к себе в диспансер на дообследование».

«Мы благодарны коллегам — главному врачу района Нюргуну Петровичу Степанову, заведующей врачебным участком Розалии Петровне Асекритовой и ее команде за четко организованную подготовительную работу, жителям сел за активность. Два дня выездной работы прошли очень продуктивно. Кстати, врачебная амбулатория в Синске новая, введена по программе модернизации первичного звена здравоохранения, там созданы очень хорошие условия для пациентов и медперсонала», — добавил Петр Никифоров.

И сами онкологи, и население довольны. В адрес «онкодесанта» поступило много теплых слов благодарности от жителей сел Синск и Едэй.