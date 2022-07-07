«Онкодесант» из Якутска работает в Олекминском районе

«Онкодесант» перед вылетом в Олёкминск

Сегодня, 7 июля, мобильный десант Якутского республиканского онкологического диспансера начал работу в Олёкминском районе. Специалисты-онкологи проведут профилактический осмотр и консультативный приём населения для ранней диагностики раковых заболеваний.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в республике востребованы выездные осмотры врачей самых разных профилей. «Выезд мобильных бригад ведущих медицинских республиканских учреждений – это способ приблизить оказание высококачественной медицинской помощи непосредственно к месту жительства пациентов, без выездов в Якутск и в районные центры. И важно, что врачи постоянно расширяют географию работы выездных бригад, включая труднодоступные и отдалённые населённые пункты», – сказал Айсен Николаев.

Вот и в этот раз за неделю – с 7 по 14 июля – «онкодесант» планирует посетить не только город Олёкминск, но и сёла Олёкминского района: Нерюктяйинск 1-ый, Нерюктяйинск 2-ой, Абагу, Кяччи, Олекминское, Улахан-Мунгку и Юнкюр.

«В составе мобильной бригады под руководством Артура Протодьяконова – заведующая отделением онкогинекологии Светлана Мыреева, врач ультразвуковой диагностики Мария Гурьева, врач хирург-онколог Анастасия Парфёнова и медицинская сестра-анестезист Александра Корнилова. Ранняя диагностика и привлечение населения к прохождению профилактических осмотров является важнейшим направлением нашей работы. После медосмотра пациенты с подозрением на онкологические заболевания будут направлены в Якутск для дальнейшего лечения», – отметила главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера Татьяна Николаева.

Напомним, выезды мобильной онкобригады по районам Якутии возобновились в марте текущего года из-за улучшения эпидемической обстановки по новой коронавирусной инфекции в республике. В этом году «Онкодесант» работал в Аллаиховском, Анабарском, Верхнеколымском и Горном улусах.

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