Онкодесант: итоги выезда в Олекминский район

Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением Национального проекта «Здравоохранения». На сегодняшний день в республике идет активная работа по ранней диагностике и лечению раковых заболеваний.

Так, в рамках мероприятий 100-летия образования ЯАССР и года Матери в Якутии, с 7 по 14 июля мультидисциплинарная бригада специалистов Якутского онкологического диспансера провела очередной профилактический осмотр жителей Олекминского района.

За время выездной работы онкологической бригаде удалось осмотреть 269 человек. Врачом онкологом-гинекологом было осмотрено 147 женщин, ультразвуковое исследование прошли 234 человека. Для дополнительного обследования, с подозрением на онкологию, в Якутский онкологический диспансер направлено 16 человек.

Помимо медицинского осмотра, специалисты приняли участие в совещании у главы Олекминского района с участием глав наслегов и актива района. На медицинском совете в центральной районной больнице были обсуждены вопросы о качестве диагностики и эффективности медоборудования.

В этот раз в составе бригады специалистов работали: руководитель группы Артур Протодьяконов, заведующая отделением онкогинекологии Светлана Мыреева, врач ультразвуковой диагностики Мария Гурьева, врач хирург-онколог Анастасия Парфёнова и медицинская сестра-анестезист Александра Корнилова.

Онконастороженность — это не только знания о раке, это регулярная профилактика и внимательное отношение к своему здоровью для исключения или выявления онкологического заболевания с последующим своевременным лечением.

Якутский онкологический диспансер призывает жителей республики уделять своему здоровью время и проходить своевременное обследование!

Чем быстрее вы обратитесь к врачу с подозрением на заболевание, тем выше вероятность, что лечение будет иметь положительный результат.

Берегите себя и будьте здоровы!