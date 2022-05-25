Онкодесант: итоги выезда в Горный район

В рамках Года матери в Республике Саха (Якутия) жители Горного района проверили свое здоровье, побывав на очередном выездном приеме у специалистов Якутского онкодиспансера.

В течение нескольких дней осмотр и рекомендации республиканских онкологов получили 290 человек. У восьми из них выявлено подозрение на онкологию.

Специализированную консультативную помощь оказывали: врач-онколог радиотерапевт Е.А. Ноговицын, врач-онколог гинеколог Э.Н. Кириллова, врач эндоскопист Л.М. Акимова, медсестра-анестезиолог Е.С. Ефимова и медбрат процедурного кабинета Е.С. Осипов.

Выезд мобильной бригады специалистов в очередной раз подтверждает актуальность и востребованность подобной формы оказания медицинских услуг, поскольку пациенты в силу возраста и проблем со здоровьем испытывают сложности с самостоятельным посещением специалистов.

По итогам выездов к жителям в отдаленные населенные пункты специалисты направляют пациентов в Якутский онкодиспансер для дополнительного обследования, а также проводят разъяснительные беседы с жителями района о признаках онкологических заболеваний и факторов риска их развития.

Следующий выезд «Онкодесанта» запланирован в Олекминский район.

Здоровье — самая большая ценность. Будьте внимательны к себе, не пренебрегайте профилактикой онкологических заболеваний!



