Онкобригада выехала в Нерюнгринский район

С 18 по 22 октября 2022 года мультидисциплинарная бригада специалистов Якутского республиканского онкологического диспансера проводит профилактический осмотр и консультативный прием населения с целью ранней диагностики раковых заболеваний.⁣⁣⠀

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В составе бригады: руководитель группы, зам. главного врача по амбулаторно поликлинической помощи Петр Никифоров, врач онколог-гинеколог Моника Стручкова, врач онколог Александр Алексеев, врач УЗИ Альбина Охлопкова, врач рентгенолог Бактыбек уулу Арген, медбрат-анестезист Рудольф Аржаков. ⁣⁣⠀

⁣⁣Осмотр запланирован в п. Чульман, с. Большой Хатыми, с. Иенгра, п. Золотинка, г. Нерюнгри.⁣

После медосмотра пациенты с подозрением на онкологические заболевания будут направлены в Якутск для дальнейшего лечения.