Они вернулись: бренды масс-маркета продаются на Wildberries

Wildberries начал продажу товаров бренда Zara . Ранее на Wildberries стали доступны вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear, также входящих в Inditex.

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