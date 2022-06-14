14.06.2022
19:06
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Экономика

Они вернулись: бренды масс-маркета продаются на Wildberries

Wildberries начал продажу товаров бренда Zara. Ранее на Wildberries стали доступны вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear, также входящих в Inditex.

Фото: Wildberries.ru
Источник: Телеграм

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