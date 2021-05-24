Они представят Якутию на XX Дельфийских играх

В Перми проходят двадцатые юбилейные «Дельфийские игры» России. В состязании принимает участие творческая и креативная молодежь из разных регионов страны. Якутию представляют шесть ребят.

В программе игр 28 номинаций по классическим, народным и современным жанрам. За победу в них будут состязаться около 2 тыс. участников из 80 субъектов РФ. Конкурсанты в возрасте от 10 до 25 лет. Соревнования проходят в Перми на площадках по всему городу. Финал состоится 25 мая.

Команду Республику Саха (Якутия) представляют шесть участников. Это пять студентов Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи Посельских, ребята претендуют на победу в номинациях «Классический танец (Дуэт) и (Соло)». Это: Минаш Калдарбаева, Алена Колодезникова, Иван Одинцов, Алисия Пак, Татьяна Шишигина. Шестой участницей стала представительница Намского педагогического колледжа Анжелика Яковлева, которая участвует в номинации «Изобразительное искусство». Руководитель делегации Якутии – засл. арт. РС(Я), преподаватель специальных дисциплин ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских Анатолий Дмитриевич Попов.

Отметим, что в 2020 году в «XIX молодежных Дельфийских играх России» в номинации «Классический танец» сольное исполнение (Омская область, г. Омск) единственным представителем Республики Саха (Якутия) была Колодезникова Алена, которая стала бронзовым призером. Игры проходили в онлайн формате.

Информация об участниках:

Участники номинации «Классический танец» сольное исполнение:

1. Калдарбаева Минаш Таалайбековна –16 января 2005 г.р., студентка 1 курса

— лауреат 3 степени III международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает» г. Екатеринбург, 2016г.

— лауреат 3 степени IV Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает» г. Екатеринбург, 2018г.

— дипломант I Российско-Японского евразийского конкурса артистов балета, г. Улан-Удэ, 2019г.

2. Колодезникова Алена Христофоровна — 10 ноября 2004 г.р., студентка 1 курса

— лауреат 3 степени (бронза) IV Международного конкурса классического балета и современных танцев в г. Тойота (Япония), 2016г.

— дипломант Х Международного балетного конкурса KIBC (Республика Корея), г. Сеул, 2017г.

— лауреат 3 степени IV Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает» г. Екатеринбург, 2018г.

— дипломант I Монгольского международного конкурса балета г. Улан-Батор (Монголия), 2018г.

— лауреат 3 премии (бронзовая медаль) XIX молодежных Дельфийских игр России, дистанционное участие, 2020г.

— стипендиат Главы РС(Я) А.С. Николаева, 2020г.

3. Одинцов Иван Васильевич — 19 июля 2004 г.р., студент 1 курса

— лауреат III премии (бронзовая медаль) X Международного балетного конкурса KIBC г. Сеул, Республика Корея, 2017г.

— лауреат 1 премии (золотая медаль) в номинации «Классический танец» VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Өрлеу» г. Алматы (Казахстан), 2018г.

— дипломант и обладатель специального приза жюри I Монгольского международного конкурса балета г. Улан-Батор (Монголия), 2018 г.

— почетная грамота жюри VII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» г. Сочи, 2019г.

— дипломант 2 степени регионального этапа российской национальной премии «Студент года – 2020», в номинации «Профессионал года», 2020г.

— лауреат 3 премии (бронзовая медаль) Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, г. Москва, 2020г.

— стипендиат Фонда Галины Улановой 2020 г.

4. Пак Алисия Андреевна — 30 июля 2004 г.р., студентка 1 курса

— дипломант I Монгольского международного конкурса балета г. Улан-Батор (Монголия), 2018 г.

— лауреат I премии (золотая медаль) в номинации «Современный танец» VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Өрлеу» г. Алматы (Казахстан), 2018г.

— лауреат III премии (бронзовая медаль) в номинации «Народный танец» VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Өрлеу» г. Алматы (Казахстан), 2018г.

— лауреат III премии (бронзовая медаль) в номинации «Классический танец» VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Өрлеу» г. Алматы (Казахстан), 2018г.

— дипломант Корейского международного балетного конкурса KIBC г. Сеул, Республика Корея, 2019г.

— почетная грамота жюри VII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», г. Сочи, 2019г.

— обладательница Гран-при регионального этапа российской национальной премии «Студент года – 2020», в номинации «Творческая личность», 2020г.

— лауреат III степени V Международного детско-юношеского конкурса «Щелкунчик приглашает» г. Екатеринбург, дистанционное участие, 2020 г.

— лауреат российской национальной премии «Студент года 2020», в номинации «Творческая личность», 2020г.

5. Шишигина Татьяна Валерьевна – 10 октября 2003 г.р., студентка 1 курса

— дипломант IV Международного конкурса классического балета и современных танцев в г. Тойота (Япония), 2016г.

— лауреат 3 степени IV Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает» г. Екатеринбург, 2018г.

— дипломант I Российско-Японского евразийского конкурса артистов балета г. Улан-Удэ, 2019г.

Номинация: «Изобразительное искусство»:

1. Яковлева Анжелика Викторовна в номинации «Изобразительное искусство» ГБПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж», сопровождающий преподаватель Яковлева Сардана Владимировна.