Они — лучшие по охране труда в ГУП ЖКХ

В Амге 2 апреля в рамках семинара по охране труда провели конкурс профессионального мастерства среди специалистов этой области из всех производственных филиалов ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Программа конкурса включала тестирование по охране труда и пожарной безопасности, проверку умений ликвидации возгораний с помощью огнетушителя и навыков оказания первой медицинской помощи.

Начальник управления производственного контроля и охраны труда предприятия Игорь Оконешников сообщил, что специалисты показали высокий уровень знаний актуальных вопросов по охране труда и пожарной безопасности, успешно решили ситуационные задачи и продемонстрировали необходимые навыки оказания первой помощи.

По итогам конкурса и прикладной эстафеты победителем стал Николай Федоров из филиала «Коммункомплектация», второе место занял Михаил Татаринов из Усть-Алданского филиала и третьим стал Евгений Шадрин из Амгинского ЖКХ. Лучшим филиалом по охране труда по результатам работы за 2020 год признан Мегино-Кангаласский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Производственный контроль и охрана труда остаются одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. Ежегодно в рамках месячника по охране труда в ГУП «ЖКХ РС(Я)» проводятся мероприятия, направленные на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на поддержание культуры производства, охраны труда и промышленной безопасности. Проводятся семинары, инструктажи, тренировочные мероприятия и конкурсы профессионального мастерства.