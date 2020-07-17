17.07.2020
14:26
219

Происшествия

Они добрались до жителей арктических районов Якутии

55-летний житель Абыйского района обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников.

Все началось с того, что ему поступило смс-сообщение о списании 9900 рублей. В тексте был указан номер телефона, на который мужчина перезвонил для получения более подробной информации. Ему ответил якобы сотрудник банка и сообщил, что они зафиксировали несанкционированное снятие денег с его карты.

Для отмены операции лжесотрудник банка попросил назвать первые четыре цифры номера карты и трехзначный CVV-код, расположенный на оборотной стороне карты. Мужчина продиктовал запрашиваемые сведения, после чего с его банковского счета были похищены 19800 рублей.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх