«Они бегают и нападают на всех» Общественники Якутска обсудили проблему безнадзорных животных

Об ответственности хозяев домашних животных, усилении работы служб жилищно-коммунальной сферы и нововведениях в обращении с безнадзорными животными говорилось на открытом расширенном заседании общественной палаты города Якутска.

На заседании, под руководством председателя Общественной палаты города Якутска Андрея Высоких, обсудили требования нового федерального закона «Об ответственном обращении с животными», вступившего в силу 1 января 2020 года.

Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) Валерий Лютый открыл заседание и подчеркнул, что сам являясь родителем, озабочен безопасностью детей и проблемой безнадзорных животных. Общероссийский народный фронт призван указывать чиновникам на недостатки работы, но в данном случае Валерий Лютый высказал поддержку муниципальным властям и главе города Сардане Авксентьевой, так как нововведения вступили в силу, но каким образом исполнять их и на какие средства не разъяснено.

«Опираясь на общественное мнение, я как депутат, подниму этот вопрос в Государственном собрании (Ил Тумэн) РС (Я), чтобы найти юридические способы доработки закона и внесения в него изменений. Но сегодня на исполнение требований законодательства нужны средства. Городу надо помочь. И республика и Ил Тумэн должны изыскать средства в бюджете», — отметил Валерий Лютый.

Члены Общественной палаты имели возможность задать вопросы представителю Департамента ветеринарии РС (Я), уполномоченному органу по организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными.

«Объем субвенций Якутску не доведен, потому что федеральными органами государственной власти соответствующие нормативно-правовые акты и методические рекомендации выпущены лишь в октябре 2019 года», — ответил на вопрос о несвоевременном финансировании представитель Департамента ветеринарии РС (Я) Сидор Саргыдаев и представил перечень нормативно-правовых республиканских актов, в которые необходимо вносить изменения.

«То есть мы должны исполнять закон с 1 января, а строительство приюта, в лучшем случае, начнется только во втором полугодии», — прокомментировал Андрей Высоких.

Заместитель главы города по вопросам городского хозяйства Роман Сорокин отметил, что данные, которыми руководствуется Департамент ветеринарии РС(Я) при расчете размера финансирования не соответствуют действительности. Так, по мнению департамента количество собак в Якутске составляет 3,5 тыс. животных, тогда как в городе их насчитывается гораздо больше.

«С 1 января вступили новые требования, но органам местного самоуправления государственные полномочия не переданы. Финансирование не производится. Мы не получили ничего и это первая проблема. Чтобы справиться с безнадзорными животными нужны хоть какие-нибудь деньги», – сообщила директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус.

С докладом по изучению динамики численности бродячих собак выступила доктор биологических наук, профессор ИБПК СО РАН Елена Шадрина. Анализ ситуации за несколько лет позволил выработать предложения по регуляции численность бездомных стай.

«Человеческий фактор играет важную роль. Прежде всего, безответственность людей, выбрасывающих животных на улицу, и недостаточная ответственность управляющих компаний в части вывоза мусора. Поскольку в центре мусорные баки лучше убирают, они малокормные, то собаки концентрируются именно в местах, где больше неубранных помоек – это пригороды и 17 квартал», — рассказала Елена Шадрина.

Необходимо, наряду с решением проблемы безнадзорных собак путем создания питомника, устранить предпосылки – ограничить доступность кормовой базы и обязать управляющие компании соблюдать правила вывоза мусора.

Обсуждение вскрыло и другую проблему, связанную с безответственным отношением к содержанию домашних животных, а именно многочисленные стаи собак, обитающие при производственных базах, стройках, гаражах и складах для охраны. Как известно, это крупные особи сторожевых и бойцовских пород, которые беспрепятственно передвигаются по территории предприятий и за ней, и представляют собой большую угрозу, так как нацелены на охрану. При этом руководители предприятий не несут никакой ответственности за таких «охранников».

«У нас с левой стороны жилой сектор, а с правой стороны производственные базы. В прошлом году мы написали письмо, ответ пришел, что база якобы закрытая, собаки ее не покидают, вот так мне отписались. А они бегают и нападают на всех», – заявила жительница Кирзавода, многодетная мать Марина Кузнецова.

В завершении заседания слово предоставили общественникам, волонтерам, активистам и горожанам, желающим выступить с предложениями. Высказывались мнения об отмене федерального закона, введении моратория на его исполнение на время переходного периода, о повышении ответственности владельцев домашних животных, о введении регистрации и чипировании животных. Известно, что источником пополнения бездомных стай являются безответственные хозяева, которые выпускают животных на «самовыгул» и разносят коробки с щенятами и котятами по подъездам городских домов. Возрастает количество бездомных стай и после летнего сезона, когда хозяева бросают собак на даче. Волонтеры призвали проводить просвещение жителей, чтобы хозяевами проводилась стерилизация, чтобы животные не выпускались на свободный выгул.