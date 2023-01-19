ОНФ просит прокуратуру проверить законность тарифов на парковку в аэропорту Якутска

Представители Президентского движения обратились в прокуратуру Якутии с просьбой проверить законность и обоснованность тарифов на услуги парковки в АО «Аэропорт Якутск». Поводом для обращения стали сообщения в соцсетях о завышении тарифа для граждан и занижении его для юридических лиц (как правило, ведомствам и учреждениям).

Так прейскурант на услуги парковки предусматривает, что при покупке свыше 50 карт совокупный тариф в зону 1 и 2 составляет 1 500 рублей в месяц, что в 3,6 раза дешевле обычного тарифа для граждан в парковочную зону № 2, кроме того, отдельно в парковочные зоны 1 и 2 этот тариф ниже в 4,5 раза.

Следует отметить, что 15 минут отведено для высадки и посадки пассажиров именно на самой парковке, в то время как «избранные» за бюджетный счет имеют право высаживать пассажиров у самого здания Аэропорта. Хотя в приличных аэропортах бесплатно проезжают именно в зону посадки/высадки пассажиров, что с учетом наших морозов очень актуально.

Общественники отметили, что данная ситуация — установление высокой цены на услуги по парковке — в отсутствие бесплатной парковки создает ущемление интересов пассажиров, поскольку последние вынуждены оплачивать услуги парковки автомобилей по экономически необоснованной, завышенной цене.

«Никакой экономической составляющей в данном случае быть не может, мы просим прокуратуру провести проверку и установить, какие организации получали 50 парковочных талонов и для каких целей, является ли данный тариф экономически обоснованным, что за автомобили осуществляли проезд, не происходит ли последующая передача таких талонов (замена номеров транспорта), имеют ли место быть факты злоупотребления доминирующим положением», — сообщил сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в РС (Я) Алексей Лаптев.

Представители ОНФ отмечают, что период бесплатного пользования безальтернативной парковкой в зимнее и летнее время не меняется, хотя логично его продление до 30 минут с учетом наступивших холодов, наличия теплой одежды сковывающей движения и длительного ожидания багажа. Кроме этого, парковка находится удаленно и пожилые граждане зимой даже не успевают дойти до нее, тем более с тележками багажа.