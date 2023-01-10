10.01.2023
17:35
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Общество

ОНФ обратился в транспортную прокуратуру по вопросу отмены авиарейсов Якутск — Тикси — Якутск

Народный Фронт обратился в транспортную прокуратуру по вопросу отмены авиарейсов Якутск — Тикси — Якутск.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011г. По инициативе Президента Российской федерации Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны.

Региональное отделение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»» в Республике Саха (Якутия) (Далее по тексту «ОНФ») в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, лидера ОНФ Путина В.В. осуществляет общественный контроль.

В адрес ОНФ обратились граждане по вопросу отмены авиарейсов авиакомпании «Якутия». Причины которого как утверждает сама же авиакомпания, это отсутствие кондиционного авиатоплива. ОНФ обратились к заместителю транспортного прокурора Восточно — сибирской прокуратуры Ким А.Ю. с просьбой проведения проверки и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования для установления виновных лиц и привлечения ответственности.

Рейсы Якутск-Тикси-Якутск отменены до конца января
Фото: пресс-службы
Источник: Общероссийский народный фронт

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