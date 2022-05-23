ОНФ обратился с заявлением в прокуратуру на мэрию Якутска

В региональное отделение «Народный фронт «За Россию» обратились жители Якутска с жалобой на нарушения в ходе ремонта улиц города. В частности, на проспекте Ленина, прямо напротив мэрии Якутска, не соблюдаются элементарные правила безопасности: нет ограждений, дорожных знаков, у рабочих нет сигнальных жилетов и многое другое. При выезде активисты убедились в том, что действительно нет никаких устройств, которые должны уберечь пешеходов и водителей от возможных травм и аварий. В случае плохой видимости нет светоотражающих дорожных знаков и ограждений.

Печальный исход отсутствия техники безопасности уже зафиксирован по ремонтируемой Чернышевского, где также нет ни ограждений, на направляющих устройств. Большегруз на временно открытом участке дорожного полотна не справился с управлением.

Региональное отделение «Народный фронт «За Россию» в рамках общественного контроля направило запрос в адрес Окружной администрации Якутска о принятии необходимых мер, но муниципалитет предпочел отмолчаться.

«Согласно закону, орган местного самоуправления в течение определенного срока времени обязан отвечать на официальные входящие письма, а также устранить нарушения, указанные в запросе. В данном случае, ни первого, ни второго исполнено не было. Мы обратились в прокуратуру для принятия мер. Слава богу, что на сегодняшний день пока не зафиксировано тяжелых травм или летальных случаев, но при такой халатности со стороны мэрии города нельзя исключать таких рисков», — сообщил сопредседатель регионального отделения «Народный фронт «За Россию» Алексей ЛАПТЕВ.