One click Yakutia запустил ватсап-бот для вопросов о коронавирусе

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия), для удобства якутян цифровой портал One click Yakutia запустил WhatsaApp-бот, через который каждый желающий может оставить свои вопросы, в том числе и по теме профилактики и борьбы с вирусом.

Чтобы начать общение с ботом, вам необходимо просто отправить любое сообщение по ссылке https://wa.me/79142707113 — затем следовать инструкции, которую предложит вам бот. Всё легко и просто! Таким образом, вы можете узнать актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе, необходимые контактные данные, а также сообщить о своей проблеме касательно данной инфекции.

Также, учитывая меры повышенной готовности, введённые в связи с коронавирусом, One click Yakutia (https://yakutia.click/) оперативно размещает на своей площадке необходимые данные и актуальные ссылки по теме.

Отметим, что цифровая платформа One click Yakutia нацелена на консолидацию жителей районов и столицы республики, которые теперь могут взаимодействовать с органами власти любого уровня в режиме онлайн. На сайте якутяне смогут оставлять свои идеи и предлагать инициативы по улучшению жизни на местах.

