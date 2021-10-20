«Она отличный организатор» — Иван Луцкан об и. о. министра здравоохранения Якутии

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева является профессионалом своего дела, прекрасно понимающей основные цели и задачи всех служб системы здравоохранения. В период работы в различных организациях она показала себя отличным организатором. Прокомментировал сегодняшнее назначение главы Якутии главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан – сообщает ЯСИА.

«С Леной Николаевной мы знакомы достаточно давно, работали совместно в окружной администрации Якутска, когда она была в управлении здравоохранения города. Она является действующим сертифицированным врачом, сама проводит осмотры. Я прекрасно знаю пациентов, которые к ней обращались, благодарили ее за помощь, в этой части она профессионал», — сказал Иван Луцкан.

Он отметил, что Лена Афанасьева является отличным организатором, это она показала в период работы в управлении здравоохранения Якутска, также когда она являлась заместителем главного врача в различных учреждениях города и республики, продолжительное время возглавляла республиканский онкологический диспансер.

«Мы всегда с ней советовались по разным вопросам, она является наставником. Я считаю, что назначение ее на должность министра здравоохранения республики будет способствовать дальнейшей преемственности, потому что с Еленой Борисовой в свое время они были коллегами в управлении здравоохранения, это первое. Во-вторых, это будет способствовать развитию специализированной службы, что очень важно, в том числе онкологической. Лена Николаевна работала руководителем всей отрасли здравоохранения Якутска, поэтому она прекрасно понимает основные цели и задачи всей службы системы здравоохранения — это первичное звено, специализированная помощь.

Лена Николаевна всегда сохраняет «человеческое лицо», именно поэтому избиратели доверили ей быть депутатом Якутской городской Думы в прошлом году, где она с высоким процентом выиграла выборы, что опять же говорит о ее высоких человеческих качествах. Как коллеге с ней было работать комфортно, думаю, это дальше сохранится, хочется пожелать ей удачи на ответственном посту в нелегкое пандемийное время, в котором мы сейчас находимся, считаю, она справится», — подытожил Иван Луцкан.