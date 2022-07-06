Она была наставником всех психологов Якутии

Основательница психологического образования в Якутии

После болезни мир покинула Анастасия Петровна Оконешникова, основательница кафедры психологии, которая выросла до Института психологии СВФУ. Профессор всегда считала главным своим достижением то, что она является первым психологом в Якутии, и всю жизнь строила так, чтобы принести обществу как можно больше пользы, помогать людям, подготовить высококвалифицированных специалистов.

Анастасия Петровна родилась в 1941 году в простой, многодетной семье. Несмотря на военное детство, профессор получила хорошее образование – целеустремленная девушка получила диплом Пермского государственного педагогического института в 1966 году.

В Якутский государственный университет ученый пришла в 1970 году. Анастасия Петровна посвятила ему 51 год, начав свой путь на должности ассистента, каждый день узнавая новое, наращивая свой потенциал как преподаватель и как исследователь.

Сегодня профессора можно смело назвать наставником всех психологов Якутии и не только – блестящие способности позволили Анастасии Петровне раскрыться и в других направлениях – профессор работала проректором по научной работе Чурапчинского института физической культуры и спорта, директором Международного Центра по исследованию проблем национальных школ коренных народов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Она была вдумчивым, понимающим организатором, справедливым руководителем, добрым, вдохновляющим наставником. Профессор являлась научным руководителем более 10 школ республики, руководителем научно-исследовательских экспедиций, направленных на сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера. Более 280 публикаций, 6 монографий и 9 учебных пособий – профессор большое значение придавала научной деятельности и никогда не отступала от своих научных интересов. Анастасия Петровна дала путевку в жизнь более тысячи выпускникам. Специалисты работают не только по всей республике, но и за ее пределами, а Институт психологии СВФУ развивается, не стоит на месте.

Анастасия Петровна никогда не оставалась в стороне от общественной работы. Она на протяжении нескольких лет возглавляла и принимала самое активное участие в крупных научных проектах, имеющих республиканское значение – разработке Конституции республики, создании базовой программы по воспитанию детей «Эркээйи», концепции воспитания детей в Якутии и других.

Ректор СВФУ им. М.К.Аммосова Анатолий Николаев