Он созрел для этой роли: Александр Чичахов – о съемках фильма «Не хороните меня без Ивана»
22 декабря во всех кинотеатрах республики состоится премьера нового фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» («Кэрэни көрбүт»). Одну из главных ролей – роль Степана Бересекова, неоднократно впадавшего в летаргический сон – сыграл хангаласец, житель села Немюгюнцы Александр Чичахов.
«С Любовью Борисовой, талантливым режиссером, мы познакомились в нашем селе, во время премьеры ее дебютного фильма «Надо мною солнце не садится», — рассказывает Александр Александрович. – После просмотра фильма мы, селяне, подошли сфотографироваться с актерами, режиссерской командой. И ровно в этот момент мой коллега, бессменный руководитель кружка для детей «Эллэйаада» Прокопий Романович Ноговицын сказал те самые слова: «Вглядитесь! Вот он будет сниматься в кино, он созрел для этой роли!». Позже я узнал о том, что Любовь планирует снимать исторический фильм про якутского художника и просветителя Ивана Попова и его друга Степана Бересекова». Надо сказать и о том, что актер невероятно похож на своего прототипа.
У Александра Чичахова нет актерского образования – он работает учителем технологии Ойской СОШ им. А. В. Дмитриева. Однако, «Не хороните меня без Ивана» — не его дебют в кинематографе. «В свободное от работы время я играю в народном театре Немюгюнцев. Когда-то снимался в эпизодических ролях в фильме «Журавли над Ильменем» и сериале «Ыллыктар» — там я сыграл директора школы», — продолжает Александр Чичахов. Съемки фильма о дружбе художника и батрака стартовали летом 2021 года, и прошли сразу в двух районах Якутии: первую часть сняли на родине Ивана Попова в Таттинском улусе, вторая половина прошла в селе Соттинцы Усть-Алданского района. «Съемки проводились в две смены — ночью и днем. Для меня, человека прагматичного и весьма далекого от творчества, удивительный мир якутского кино открылся с совершенно других сторон. Но благодаря режиссеру Любови Борисовой, второму режиссеру Анастасии Питель и терпеливому оператору Семена Аманатову, съемки прошли без сложных моментов. Мы все сдружились, помогали друг другу советами, наставлениями, атмосфера была теплой, поэтому всё прошло хорошо. Так что если позовут на съемки – с удовольствием соглашусь», — сказал Александр Чичахов. В свободное время звезда кино любит повозиться с деревом – мастерит из древесины.
Напомним, впервые в истории на съемки якутского фильма «Не хороните меня без Ивана» было выделено федеральное финансирование в 20 млн рублей. Фильм снят при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры и духовного развития республики. На картину было выделено 29 млн рублей – кинокомпания «Сахафильм» в 2020 году впервые выиграла федеральный конкурс Минкультуры РФ и получила на этот фильм 20 млн рублей, из бюджета Якутии также выделены 9 млн руб. В минувший четверг фильм получил главный приз первого открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» в Москве.
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