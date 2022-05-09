Он объединил людей, отдававших себя без остатка любимому делу

Сегодня, 9 мая – в день празднования 77-й годовщины со дня Великой Победы, исполняется 75 лет Заслуженному спасателю Российской Федерации, стоявшему у истоков создания спасательной службы республики – Прокопию Прокопьевичу Кириллину.

За годы его работы в должности начальника Якутская спасательная служба стала структурой, способной решать сложные задачи по защите населения и национального достояния республики.

Кириллин П.П. родился 9 мая 1947 года с.ХочоМегино-Кангаласского района Якутской АССР. Окончил Нахаринскую восьмилетнюю школу, поступил в Калининское профессиональное училище №12, по окончанию которого был рабочим-печатником 4-го разряда в Статистическом управлении ЯАССР, после — инструктором по спорту совхоза имени И.К. Байкалова, где по его инициативе была организована комплексная спартакиада по семи видам спорта, проводимая многие годы. Затем трудился в государственном проектно-изыскательном институте «Якутгражданпроект», получив специальность топографа в г.Сысерть Свердловской области.

Помимо учебы и работы активно занимался спортом, ориентированием и туризмом. Прокопий Прокопьевич — кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, неоднократный чемпион Якутии, участник всесоюзных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Участник многих туристских походов и семинаров средней и высшей инструкторской подготовки: на Кавказе, Средней Азии, Урале, Карелии, Алтае, Восточных Саянах, Крыму, Белоруссии, Камчатке и Якутии.

С 1973 по 1985 год П.П. Кириллин — начальник Якутской областной туристской контрольно-спасательной службы Якутского областного совета по туризму и экскурсиям ЯОСПС.

С 1985 по 1990 год — заведующий отделом самодеятельного туризма и безопасности туристских путешествий и экскурсий ТЭПО «Якуттурист».

С 1990 по 1992 год — директор Якутского туристско-спортивного клуба «Лена».

С 1993 по 2003 год — начальник Якутской республиканской поисково-спасательной службы МЧС России.

В 1998 году прошел аттестацию по специальности оперативное управление ведением спасательных работ в факультете переподготовки и повышения квалификации Академии гражданской защиты МЧС РФ, г.Москва.

2003 по 2007 год — помощник начальника пожарно-поисково- спасательной службы Республики Саха (Якутия), начальник отдела охраны труда, техники безопасности и безопасности туристской деятельности, решал ответственные задачи по контролю и обеспечению безопасности туристских групп, выезжающих в активные походы, обеспечение средствами связи, сопровождение. С 2007 года по настоящее время Кириллин П.П. занимается вопросами охраны труда, техники безопасности в ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)», отвечает за обеспечение охраны труда в учреждении, обучение личного состава и проведение инструктажа оперативных групп перед каждым выездом на поисковые и спасательные операции. Он по сей день щедро делится своим богатым жизненным и трудовым опытом, является наставником молодежи.

Неоднократно лично возглавлял оперативные группы спасателей Республики Саха (Якутия) как при проведении поисково-спасательных работ, так и в период пропуска паводковых вод на территории Республики Саха (Якутия). Все руководимые им операции по спасению людей проведены успешно. В 1999 году за успешное выполнение задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по освоению новой спасательной техники, воспитанию и обучению кадров ему первому в республике присвоено высокое звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Наряду с основной работой Прокопий Прокопьевич ведет большую общественную работу, являясь заместителем председателя Общественного Совета Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), заместителем председателя Совета ветеранов (пенсионеров) ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). П.П. Кириллин ветеран труда, ветеран профсоюзного движения Республики Саха (Якутия), ветеран спорта, Почетный гражданин МО «II Нахаринский наслег» Мегино-Кангаласского района, обладатель знака отличия «Гражданская доблесть».

По словам Андрея Карповича, проработавшего плечом к плечу с Кириллиным П.П. более тридцати пяти лет, ныне начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», а в 1986 году — инструктора в Областном совете по туризму и экскурсиям, при котором тогда функционировала Якутская областная туристская контрольно-спасательная служба (КСС) под руководством Прокопия Прокопьевича, в то время вопросами обеспечения безопасности туристской деятельности полностью занимались контрольно-спасательная служба и горноспасатели.

Тогда контрольно-спасательная служба состояла из руководителя – Кириллина П.П., инструктора и внештатных спасателей, трудившихся в КСС на добровольной основе, в случае их привлечения к спасательным работам, у них сохранялась заработная плата на основном месте работы.

Якутия привлекала поклонников советского спортивного туризма своим суровым климатом, неизведанными, сложными маршрутами, в 1987 году три первых места по всему Союзу заняли лыжные маршруты, проходившие именно на территории нашей республики.

«Ежегодно на регистрацию вставали до двадцати тургрупп с маршрутами 4-5 категории сложности, бывали случаи травмирования туристов. Одними из первых были поисково-спасательные работы в Оймяконском районе, где, попав в лавину, погиб один из туристов группы. Был поднят вертолет, Прокопий Прокопьевич передал начальнику внештатного спасотряда из Усть-Неры Павлу Казакову снять с маршрута в том районе другую тургруппу, а самых ее опытных туристов-общественников привлечь к спасательным работам.

В 1988 году после катастрофического землетрясения в Армении, нас с добровольцами подняли по тревоге, мы в течение пяти дней ждали команду на выезд для участия в аварийно-восстановительных работах, после чего нам дали отбой.

Контрольно-спасательная служба проводила практические соревнования среди внештатных спасателей по проведению спасательных работ на Ленских столбах, в которых принимали участие команды из Мирного, Нерюнгри, Якутска. Привозили на теплоходе, и в течение недели участники соревнований жили, проходили этапы в этой местности, до прибытия судна. На одном из которых их поднимали по тревоге глубокой ночью и, согласно легенде учений, они должны были по координатам найти пострадавшего, доставить его в определенное место. Это позволяло участникам соревнований отточить навыки туристской подготовки в различных видах спортивного туризма на практике, а также повысить свою квалификацию.

Как мы можем убедиться сейчас, Прокопий Прокопьевич глядел далеко вперед, его идеи опережали время, были направлены на обеспечение безопасности населения и легли в основу деятельности нынешней Службы спасения Республики Саха (Якутия).

Многие специалисты и общественники-энтузиасты из контрольно-спасательной службы, начинавшие свой путь под руководством Кириллина П.П., впоследствии связали жизнь со спасательным делом в республике, став профессионалами, это и наши коллеги со Службы спасения РС(Я): спасатель международного класса, заслуженный спасатель РС(Я) Василий Павлов, начальник Управления поисково-спасательных работ Нюргустан Андреев, Василий Пуляевский, отдавший много лет Службе спасения Якутии, Евгений Золкин из поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по РС(Я) и другие.

Прокопий Прокопьевич, будучи руководителем контрольно-спасательной службы, объединил людей, отдававших себя без остатка любимому делу, которому они преданы и по сей день», — поделился А.В. Карпович.

Коллектив Службы спасения Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляет одного из основоположников спасательного движения республики, заслуженного спасателя России Прокопия Прокопьевича Кириллина с 75-летним юбилеем! Желаем здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия!