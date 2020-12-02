Он был газовиком от Бога

30 ноября 2020 года мы понесли тяжёлую утрату. На 63 году жизни скоропостижно скончался наш оператор ГРС с.Мукучи

ЗАХАРОВ

Василий Афанасьевич

Василий Афанасьевич родился в селе Багадя Кобяйского района 3 февраля 1957 года. Начал трудовую деятельность в 1974 году, трудовой стаж в газовой отрасли оставляет 29 лет, из них более 16 лет он успешно трудился в АО «Сахатранснефтегаз». За период работы показал себя работником высокого класса, технически грамотным, исполнительным, ответственным, знатоком своего дела.

При участии Василия Афанасьевича обеспечивалась надежная работа АГРС с.Мукучи, с поддержанием заданных параметров. Принимал самое активное участие в строительстве и вводе в эксплуатацию новой АГРС с.Мукучи.

Полностью придерживался корпоративных норм и правил, имея большие навыки делового общения, пользовался большим уважением в коллективе, всячески поддерживая работу компании в сложные моменты, в том числе и во внеурочное время. Он пользовался заслуженным уважением среди жителей села Мукучи, где всю жизнь добросовестно работал и жил.

За многолетнюю самоотверженную, плодотворную творческую и активную общественную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие и достижение высоких трудовых и творческих успехов, отрасли газового хозяйства, а также высокие производственные показатели Захаров Василий Афанасьевич награждался почетными грамотами, денежными вознаграждениями и премиями.

Своим оптимизмом, жизнелюбием, целеустремленностью, активной гражданской позицией он всегда для нас являлся примером. Он останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзьям нашего уважаемого коллеги Василия Афанасьевича. Помним, скорбим.