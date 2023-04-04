Омоновцы «Бизон» отмечены наградами

На базе ОМОН «Бизон» Росгвардии состоялось торжественное мероприятие празднования 30-й годовщины со дня образования отряда

В торжественном мероприятии приняли участие представители Администрации главы и правительства республики, государственного собрания Ил Тумэн, окружной администрации города Якутска, руководство и личный состав тероргана Росгвардии, ветераны спецназа.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших бойцов спецподразделения ОМОН «Бизон».

«Личный состав отряда всегда с честью выполнял поставленные задачи, в том числе по несению службы в горячих точках. Сотрудники подразделения отличаются качественной боевой и служебной подготовкой, — отметил в приветственной речи начальник территориального Управления Росгвардии полковник полиции Алексей Гарагуля и вручил отличившимся бойцам государственные и ведомственные награды. – Бойцы ОМОН с первых дней несут службу в зоне проведения спецоперации. Не ушло на второй план и выполнение служебно-боевых задач в родной республике, где на достойном уровне обеспечивается охрана правопорядка и общественной безопасности граждан. Поздравляю вас с 30-летием, вы делаете историю отряда – слаженного боевого организма, способного отразить любой удар. С праздником, коллеги!».

Руководитель департамента внутренней политики Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Александр Трофимов поздравил сотрудников и ветеранов отряда и вручил участникам СВО традиционные якутские ножи. Заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению государственного собрания Ил Тумэн Софрон Афанасьев наградил бойцов ОМОН «Бизон» почетными грамотами. Также от имени главы города Якутска омоновцев поздравил главный специалист Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Иван Бурнашев.

За 30 лет, несмотря на различные организационно-штатные изменения, общественно-политическую и экономическую ситуации в стране, ОМОН «Бизон» Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), опираясь на заложенные традиции, успешно выполняет поставленные государством служебно-боевые задачи в духе верности Присяге и преданного служения Российской Федерации.