Омикроном можно заразиться, даже не разговаривая с человеком…

У всех на слуху новый штамм covid‑19 «Омикрон», он уже зарегистрирован и в Якутске. Узнать о нем поподробнее я решила у эпидемиолога Министерства здравоохранения республики Марианны Даниловой.

— Что такое «омикрон», Марианна Андреевна, что он собой представляет?

— «Омикрон» — это мутировавший коронавирус. По опыту других регионов и стран, таких как ЮАР, США, Великобритания, Испания, Франция, где бьются сегодня все антирекорды по заболеваемости ковидом, сделан вывод, что штамм «Омикрон» обладает большей заразностью, большей контагиозностью, чем «Дельта» и уханьский штамм. Даже больше, чем вирус кори. «Омикрон» быстро размножается и передается, один больной может заразить до ста человек. Инфицированный «омикроном» человек заразен не только при чихании, кашле, разговоре, но и просто находясь рядом с вами, даже не имея клинической картины заболевания. Этим он и опасен, что одномоментно быстро заражается большое количество людей. Если у уханьского штамма инкубационный период длился до четырнадцати дней, у Дельта-­штамма сократился до пяти-семи дней, то у омикрона он может достигать двух дней. Через два дня у инфицированного человека могут проявиться клинические симптомы: кашель, головная боль, сильная слабость, температура, насморк, то есть covid‑19, вызванный штаммом «Омикрон», протекает как респираторная инфекция.

— Для кого он опасен в первую очередь?

— Конечно, в первую очередь для не привитых людей, людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, для детей, для тех, кто еще не привился. Вакцинация эффективна, она защищает от осложнений, тяжелого течения болезни, уменьшает шанс госпитализации в инфекционное отделение. У привитых людей очень высока вероятность 1) не заразиться или 2) переболеть в легкой форме.

«Один больной может заразить до ста человек»

— Что делать, если обнаружил у себя симптомы заболевания?

— При обнаружении у себя симптомов респираторного заболевания больному необходимо изолироваться дома и вызвать врача.

— Основная нагрузка в ситуации с омикроном ляжет, видимо, на поликлиники?

— Да сейчас очень важно, чтобы участковая служба поликлиник не испытала коллапс, чтобы участковые терапевты, педиатры могли работать нормально. Всем нам необходимо строго соблюдать масочный режим, дистанцию, ограничить контакты, посещение людных мест, поездки, пройти вакцинацию и ревакцинацию. От сознательности и ответственности населения многое зависит, и это должен помнить каждый.

— Не могу не спросить о вакцинации детей. Когда ее ожидать и в чем отличие вакцинации детей?

— Вакцина для детского населения уже зарегистрирована в конце прошлого года, она предназначена для вакцинации подростков с двенадцати до семнадцати лет и называется «Спутник М». Она является аналогом вакцины «Спутник V», только с уменьшенной в пять раз дозировкой. Вакцинация детей от коронавируса будет исключительно добровольной и будет проводиться с письменного согласия родителей. Подростки с пятнадцати лет могут принимать решение самостоятельно. Вакцинация в нашей республике еще не началась, мы определились с потребностью вакцины, готовим прививочные кабинеты, условия хранения вакцины, ждем поступления вакцины.

— Спасибо за беседу, Марианна Андреевна.

Похоже, что специфика нового штамма потребует от нас серьезнее реагировать на, казалось бы «обычные» простудные симптомы, которые мы, увы, привыкли переносить на ногах. Будьте осторожны, берегите себя и своих детей. Будьте здоровы.