Омикрон добрался до Якутии

Ольга Балабкина: В Якутии зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции штамма «омикрон»

12 января 2022 года на территории Якутии зарегистрирован первый завозной случай новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Об этом 13 января в ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила заместитель Председателя Правительства республики Ольга Балабкина.

«Это жители республики, вернувшиеся с отдыха из одной из зарубежных стран. Отмечаю, что гражданка не была вакцинирована, имела постоянный медицинский отвод», – пояснила Балабкина.

Вице-премьер подчеркнула, что по факту выявления больной новым штаммом коронавируса предприняты все соответствующие меры, определённые Планом действий по предотвращению распространения нового штамма «омикрон», утверждённым 16 декабря прошлого года Главой республики Айсеном Николаевым.

«На сегодняшний день установлен круг контактных лиц. Контактным лицам выданы и продолжают выдаваться предписания Роспотребнадзора о самоизоляции. Медицинскими работниками поликлиник начаты осмотры и заборы анализов у контактных лиц. Подготовлены отдельные изолированные палаты в инфекционных стационарах и развёрнут обсерватор», – сообщила зампред.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, осложнившуюся выявленным случаем омикрона на территории республики, Ольга Балабкина акцентировала на соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, установленных указом главы региона, для недопущения широкого распространения нового штамма коронавируса на территории региона. Кроме того, вице-премьер пригласила якутян получить прививки для профилактики ковида и пройти ревакцинацию.

Сегодня Глава Якутии Айсен Николаев проведёт заседание оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.