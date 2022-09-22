22.09.2022
08:31
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Общество

Омбудсмен подписал соглашение с руководством УФСИН 

Подписано Соглашение о взаимодействии между УФСИН России по Республике Саха (Якутия) и Уполномоченным по правам человека

Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Василий Седрисев и Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева подписали Соглашение о взаимодействии.

Предметом Соглашения является взаимодействие сторон в целях соблюдения прав граждан, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Республике Саха (Якутия) и состоящих на учете в региональной уголовно-исполнительной инспекции.

В рамках обновленного Соглашения планируются выезды в исправительные учреждения, рассмотрение обращений; проведение рабочих встреч и совещаний, мероприятий по правовому просвещению.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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