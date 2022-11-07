Олонхосуты и кузнецы Якутии начнут получать стипендии с 25 ноября

25 ноября, в День Олонхо, в Якутии впервые вручат стипендии главы республики олонхосутам и исполнителям эпических произведений коренных малочисленных народов Севера, запевалам осуохая и кузнецам.

Напомним, что Указ о создании единой системы домов Олонхо и учреждении стипендий хранителям традиционного культурного наследия глава Якутии Айсен Николаев подписал в июне этого года.

В соответствии с указом в государственном бюджете республики ежегодно будут предусматриваться бюджетные ассигнования на выплату субсидий на реализацию творческих проектов и укрепление материально-технической базы домов Олонхо в размере не менее 50 млн рублей ежегодно, а также 7 млн 560 тысяч рублей на выплату ежемесячных стипендий.

До 2027 года система Домов Олонхо будет полностью сформирована и объединена под эгидой Арктического центра эпосов и исскуств. «Система домов Олонхо станет опорной структурой для продвижения культурного кода Якутии в мировой Арктике, усиливая притяжение арктических сообществ ко всей России» – отмечал ранее Глава республики Айсен Николаев.

Ответственным за исполнение поручения главы региона является министерство культуры и духовного развития республики. Ведомством утверждено положение и состав комиссии по назначению стипендий. Ежемесячные стипендии присуждаются на 1 год. Размер составляет 30 тыс рублей. Прием заявок на участие в конкурсном отборе носителей традиционного культурного наследия продолжается до 10 ноября.

Заявки принимаются по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 30 (Дом Правительства №2), 3 этаж, каб. 307, телефон 8 (4112) 32-65-91.