Олонхо — новый тренд поколения Z

Вчера в Институте Олонхо была организована научно — популярная лекция «Основные образы в эпосе Олонхо».

На лекцию собрались яркие представители поколения Z, для которых в последнее время тема героического эпоса стала новым модным трендом.

Айталина СТЕПАНОВА, галерист:

«По моему мнению, богатое наследие народа Саха нужно подавать в инновационном ключе, чтобы заинтересовать молодое прогрессивное комьюнити как носителей и хранителей этих знаний в будущем».

Айтал АЛЕКСЕЕВ, музыкант «URAAN»:

«Для меня это новый этап. Олонхо и искусство связанное с ним, это неисчерпаемый кладезь вдохновения для моего творчества».

Алина МАЗЕР, дизайнер:

«Это для меня откровение. До 3D выставки я только отдаленно слышала про Олонхо и некое «Древо жизни». Сейчас, я уже примерно знаю что это и дальше намерена изучать тему. В будущем планирую выпустить коллекцию, вдохновившись эпосом».

Лекция была организована в рамках 3D выставки «Ожившие легенды Олонхо» по мотивам картин Тимофея СТЕПАНОВА совместно с НИИ Олонхо СВФУ.

Спикерами выступили кандидаты филологических наук, сотрудники Института Олонхо и СВФУ, Ольга ПАВЛОВА и Юрий БОРИСОВ.