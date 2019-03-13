Олонхо дойдутун оҕотобун

С 29 по 31 марта 2019 года в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоится республиканский фестиваль юных исполнителей эпоса «Олонхо дойдутун оҕотобун» («Я — дитя земли Олонхо»). Организаторы: Министерство образования РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Театр олонхо, Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского. В рамках фестиваля состоятся выступления детей дошкольного и школьного возрастов с сольными и групповыми выступлениями, а также защита рефератов, докладов, научных работ по исследованию олонхо. Место проведения: Гостиная ДДН (второй этаж). Программа фестиваля 29 марта (пятница) 9.00-10.00 регистрация 10.00-13.00 выступления детей дошкольного возраста 14.00 торжественное открытие фестиваля 14.30 традиционное исполнение олонхо (ансамбли детей дошкольного и школьного возраста) 18.00 оглашение итогов выступлений детей дошкольного возраста 30 марта (суббота) 10.00-13.00 традиционное исполнение олонхо (сольные выступления школьников) 14.00-14.30 торжественное открытие фестиваля 14.00-19.00 традиционное исполнение олонхо 31 марта (воскресенье) 09.30-13.00 выступления с докладами участников фестиваля 14.00-15.00 торжественное закрытие, награждение Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского.

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