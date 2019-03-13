С 29 по 31 марта 2019 года в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоится республиканский фестиваль юных исполнителей эпоса «Олонхо дойдутун оҕотобун» («Я — дитя земли Олонхо»).
Организаторы: Министерство образования РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Театр олонхо, Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского.
В рамках фестиваля состоятся выступления детей дошкольного и школьного возрастов с сольными и групповыми выступлениями, а также защита рефератов, докладов, научных работ по исследованию олонхо.
Место проведения: Гостиная ДДН (второй этаж).
Программа фестиваля
29 марта (пятница)
9.00-10.00 регистрация
10.00-13.00 выступления детей дошкольного возраста
14.00 торжественное открытие фестиваля
14.30 традиционное исполнение олонхо (ансамбли детей дошкольного и школьного возраста)
18.00 оглашение итогов выступлений детей дошкольного возраста
30 марта (суббота)
10.00-13.00 традиционное исполнение олонхо (сольные выступления школьников)
14.00-14.30 торжественное открытие фестиваля
14.00-19.00 традиционное исполнение олонхо
31 марта (воскресенье)
09.30-13.00 выступления с докладами участников фестиваля
14.00-15.00 торжественное закрытие, награждение