21.09.2021
18:01
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Сахалыы

Олоҥхо тыйаатыра аатырбыт испэктээккэ ыҥырар

Ытыктабыллаах Дьокуускай куорат олохтоохторо уонна ыалдьыттара!
Олоҥхо тыйаатыра алтынньы 1 күнүгэр 18:30 Уус Алдан улууһун аатырбыт дорҕоон-дьаҥсал олоҥхоһута Николай Петрович Бурнашев-Боодьоҕос “Кыыс Дэбилийэ” олоҥхотунан испэктээгэр ыҥырар.

Тыйаатыр аана тэлэччи аһыллар үөрүүлээх күнүгэр кэлиҥ, дуоһуйа сынньаныҥ!

Туруорааччы режиссер: Степанида Борисова
Сценограф: Екатерина Шапошникова
Көстүүм художнига: Сардана Федотова
Композитор: Николай Михеев
Буолар сирэ: А.Е. Кулаковскай аатынан Норуоттар доҕордоһууларын дьиэтэ.

Билиэт сыаната: 300-1000 солк.
Биэнсийэлээхтэргэ, II, III группалаах инбэлииттэргэ, устудьуоннарга, үөрэнээччилэргэ уонна элбэх оҕолоох ыалларга 50% чэпчэтии көрүллэр.
Билсэр төлөпүөҥҥүт: 34-03-19
Касса: 32-82-96

Источник: https://www.instagram.com/p/CUE-JOQMN02/
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