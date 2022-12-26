Оливье и соленья: Совмещаем здоровое питание и новогодний стол

Как это сделать, рассказала врач диетолог, кандидат медицинских наук Анастасия Дмитриевна Саввина.

Самые теплые и любимые у россиян праздники – Новый год и Рождество – все ближе. По традиции, семьи и друзья соберутся вместе за праздничными столами. Активная подготовка к торжествам уже начинается – люди наряжают елки, продумывают меню и закупают продукты. Но традиционно многие сталкиваются и с не самыми приятными последствиями застолий. Непривычно изобильные трапезы приводят к ухудшению самочувствия, упадку сил, обострениям некоторых хронических болезней. Чтобы уберечься от этого, достаточно соблюдать советы врача диетолога.

Отказаться от оливье?

Символ новогодних застолий – салат оливье. И эксперты едины во мнении, что блюдо это тяжелое для пищеварительной системы. Поэтому правило первое – не переедать многокомпонентных салатов с майонезом. Правило второе – постараться часть компонентов заменить на более здоровые, приготовленные дома и менее жирные.

– Например, в 1 столовой ложке майонеза – 107 ккал, а в 1 столовой ложке нежирной сметаны – всего 23 ккал! Является очень калорийным продуктом и обманчиво делает вкусным все, чем его заправляют очень тяжелая пища для кишечника. Майонез промышленный имеет в составе много вредных ингредиентов и кроме жира ничего ценного! К сожалению, майонез многие употребляют ежедневно в больших дозах. Делают «кетчунезы», намазывают на хлеб вместо масла сливочного, все салаты заправляют с майонезом или таковые выбирают в общепите. Не зная, что при постоянном употреблении все консерванты, пищевые добавки, стабилизаторы усиливают в нашем организме окислительные процессы, а они повреждают клетки и ускоряют процесс старения в целом.Поэтому для заправки можно заменить майонез сметаной, – посоветовала Анастасия Дмитриева, врач диетолог, кандидат медицинских наук

В промышленном майонезе обычно желтки яиц заменяются сухим яичным порошком. Кроме того, часто добавляются трансжиры, поэтому полезную заправку к салату лучше приготовить самостоятельно.

Заправляете салаты майонезом? Растительным маслом? Любите сложные и изысканные заправки, сделанные самостоятельно? Чем заправить новогодний салат, с нами делится врач диетолог, кандидат медицинских наук Анастасия Дмитриевна Саввина.

Самые полезные заправки от врача диетолога. Рецепты полезных заправок для салатов:

Лимонный сок + немного соли, добавить пряные травы по вкусу. Сливочный соус: на оливковом масле пассеровать измельченный 1 зубчик чеснока, 2 ст ложки сметаны, зелень, соль, перец по вкусу. Мягкий творог1% + 1 ч.л. горчицы + соль, перец по вкусу. Сливки или сметана 10% + желток 1 яйца + соль, зелень + можно ½ ч.л. горчицы. Йогурт белый домашний 1,5%+желток 1 яйца + соль, перец по вкусу. Оливковое масло 6 ст.л., измельчить 2 зубчика чеснока, маленький пучок мяты, 2 ст.л. дижонской горчицы (можно любой), соль, перец по вкусу. Томатный соус: 60 г. подсолнечных семечек сырых (предварительно замочить на 2-3 ч.), томат средний (обдать кипятком, снять кожицу), чеснок 2-3 зубчика, соль по вкусу.

Альтернатива соленьям

Также рекомендуется при составлении праздничного меню отдать предпочтение не классическим соленьям, а квашеным овощам и фруктам. Как отметила Анастасия Дмитриевна, при квашении готовый продукт получается благодаря действию молочнокислых бактерий, несущих пользу организму. Так мы получаем пробиотики-полезные микрооорганизмы и пребиотики-клетчатку. Маринады же, особенно в промышленных соленьях, содержат уксус, а в квашеную капусту некоторые производители добавляют еще и отбеливающие вещества.

– Самый здоровый продукт – тот, что приготовлен дома, — сказала врач-диетолог.

Секреты правильного шашлыка

То же утверждение справедливо для мясных полуфабрикатов, которые многие с удовольствием готовят на углях. Живущие в частных домах россияне любят в новогоднюю ночь пожарить шашлык.

– Готовить мясо на гриле – здоровый способ, потому что лишний жир стекает на угли. Но при подгорании мяса образуется канцерогенное вещество бензпирен, поэтому не рекомендуется слишком сильно зажаривать мясо, – подчеркнула Анастасия Дмитриевна.

Алкоголь?

Пожалуй, самый неоднозначный вопрос с точки зрения здорового питания – можно ли пить алкоголь за праздничным столом и сколько? С точки зрения медицины БЕЗОПАСНОЙ дозы алкоголя нет. Любое алкогольное изделие, натуральное (виноградное вино) или синтетическое, является раствором этилового спирта. Этиловый спирт – это бесцветная жидкость, с характерным запахом, является сильнодействующим наркотическим ядом, который сначала вызывает возбуждение центральной нервной, а затем его торможение. В виноградном вине этиловый спирт не дает проявиться антиоксидантному эффекту ресвератрола, поэтому рекомендуем пить для здоровья виноградный сок из красного, темного винограда или в рационе должны присутствовать красный виноград, какао (без сахара), черника, арахис, грецкий орех, миндаль, макадамия, пекан.