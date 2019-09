Олимпия снимает новый клип

View this post on Instagram

У кого 1 сентября, а у кого — съёмки нового клипа🔥 Клип для Олимпии на песню «Собулээ! Таптаа! Суруттар!» снимает наш незаменимый @bor_vas , стилист — @vasiliev_dmitry_stylist , режиссёр — я😅✊🏼 Будет весело, незабываемо и ярко! Кто уже хочет посмотреть весь результат? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш ханал😂😂😂Олимпия восстановит страничку в инста, если видео наберёт 15.000 лайхов #ииндиинда #суруттар_олимпия Поехали!✊🏼