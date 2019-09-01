01.09.2019
15:57
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Светская хроника

Олимпия снимает новый клип

У певицы Олимпии скоро выйдет новый клип на песню «Себулээ! Таптаа! Суруттар!». Об этом в соцсетях в воскресенье сообщила популярная ведущая Лиза Газизова.

По словам Лизы, клип снимает Василий Борисов, стилист Дмитрий Васильев, а режиссером выступает она сама.

Она так же шутя объявила, что Олимпия восстановит свою страницу в Инстаграм, если видео наберет 15 тысяч лайков.

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У кого 1 сентября, а у кого — съёмки нового клипа🔥 Клип для Олимпии на песню «Собулээ! Таптаа! Суруттар!» снимает наш незаменимый @bor_vas , стилист — @vasiliev_dmitry_stylist , режиссёр — я😅✊🏼 Будет весело, незабываемо и ярко! Кто уже хочет посмотреть весь результат? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш ханал😂😂😂Олимпия восстановит страничку в инста, если видео наберёт 15.000 лайхов #ииндиинда #суруттар_олимпия Поехали!✊🏼

A post shared by Liza Schastlivaya (@liza_gazizova) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B124rVWoddd/
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