Олимпия снимает новый клип

У певицы Олимпии скоро выйдет новый клип на песню «Себулээ! Таптаа! Суруттар!». Об этом в соцсетях в воскресенье сообщила популярная ведущая Лиза Газизова.

По словам Лизы, клип снимает Василий Борисов, стилист Дмитрий Васильев, а режиссером выступает она сама.

Она так же шутя объявила, что Олимпия восстановит свою страницу в Инстаграм, если видео наберет 15 тысяч лайков.