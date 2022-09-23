Олимпийский комитет не может влиять на вопрос призыва в армию членов сборных России

ОКР прокомментировал возможный призыв спортсменов в армию по частичной мобилизации

В Олимпийском комитете России считают служение Родине почетным долгом и обязанностью каждого гражданина, отметил Станислав Поздняков

Олимпийский комитет России (ОКР) не может влиять на вопрос призыва в армию членов сборных России, однако служение Родине является почетным долгом и обязанностью каждого гражданина страны. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент ОКР Станислав Поздняков.

«ОКР формирует олимпийскую команду, действующие члены сборной находятся в компетенции Центра спортивной подготовки и министерства спорта, поэтому вопрос, скорее, нужно адресовать туда, — сказал Поздняков о статусе спортсменов сборных страны. — Но с точки зрения ОКР мы, являясь гражданами страны, считаем служение Родине почетным долгом и почетной обязанностью каждого гражданина, в том числе членов сборных команд».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров», при этом союзные силы противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.