24.03.2023
22:08
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Спорт

Олимпийский чемпион Никита Нагорный попробовал себя в мас-рестлинге

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный попробовал свои силы в мас-рестлинге

 Экзаменовал титулованного атлета Егор Атласов, мастер спорта РС(Я)

 В роли рефери на помосте выступил замминистра спорта Якутии Гаврил Мохначевский, сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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