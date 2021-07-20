Ольга Вешникова: Алмазэргиэнбанк и НКО совместно решают значимые социальные вопросы
Грантовый конкурс, ежегодно проводимый Алмазэргиэнбанком, показывает высокий уровень взаимодействия АЭБ с некоммерческими организациями республики. Об этом сообщила руководитель Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и гражданских инициатив РС(Я) Ольга Вешникова.
Грантовые конкурсы, организуемые представителями бизнес-сообщества, стали мировой практикой, и тому есть свои причины — позитивное влияние на имидж компании, сплочение и развитие корпоративной культуры, поддержка социальных проектов некоммерческих организаций, считает Ольга Вешникова.
«В этом году Алмазэргиэнбанк провел конкурс по пяти направлениям, что показывает высокий уровень поддержки и взаимодействия с НКО. Данный проект работает второй год, и я выражаю благодарность правлению банка в лице его председателя Николая Долгунова, а также советнику председателя правления Людмиле Николаевой. В свое время они проявили понимание и поддержали идею организации грантового конкурса. Общественники уже привыкли, что им помогает государство через Фонд президентских грантов и гранты главы республики. Есть примеры и среди муниципалитетов — «Народный бюджет» в Якутске. АЭБ же является пионером среди коммерческих структур в реализации целенаправленной политики содействия НКО», — говорит Ольга Вешникова.
По информации Единого ресурсного центра, в 2021 году количество участников возросло. В ходе заявочной кампании на конкурс поступили 50 заявок, из которых 34 – от общественных объединений Якутии и 16 от корпоративных волонтеров банка.
«Итоги конкурса грантов АЭБ показали, что наиболее популярными направлениями являются поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также экология. Большое количество заявок поступило по направлению «Чистая среда». Акции по благоустройству и озеленению сейчас как никогда актуальны», — подчеркнула Ольга Вешникова.
По её словам, эксперты Единого ресурсного центра посетили районы, где проводились мероприятия в рамках грантового конкурса АЭБ 2020 года: «Мы ещё раз убедились, что волонтеры и общественные организации выполнили поставленные задачи — проведено благоустройство территорий, появились новые архитектурные формы. Все это благодаря Алмазэргиэнбанку. Через поддержку некоммерческого сектора АЭБ в зоне своего присутствия участвует в решении значимых социальных и экологических вопросов».
В этом году появилось новое направление конкурса — «Финансовая грамотность». По мнению Ольги Анатольевны, повышение культуры обращения с личным и семейным бюджетами сегодня особенно актуально.
«С каждым годом конкурс укрепляет партнерские отношения между Алмазэргиэнбанком и НКО, так как идёт не только финансовая, но и экспертная поддержка общественных объединений. Цель у нас глобальная — улучшение жизни населения республики. Уверена, что конкурс грантов будет развиваться, расширяться, появятся новые направления. В Якутии действуют 2247 НКО. Спектр большой, и в конкурсе смогут принять участие организации, которые работают в других направлениях», — считает она.
Добавим, что по итогам работы экспертной комиссии 13 проектов НКО будут поддержаны на общую сумму 650 тысяч рублей, на реализацию 14 проектов корпоративных волонтеров АЭБ направит 350 тысяч.
«Я также отдельно выделю корпоративный сектор банка – сотрудники активно участвуют в конкурсе, хотят принести пользу людям и своей родной республике. Такое нечасто увидишь. Волонтеры АЭБ неравнодушны и благодаря их работе благополучателями становятся жители Якутии», — резюмировала Ольга Вешникова.
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