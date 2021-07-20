Ольга Вешникова: Алмазэргиэнбанк и НКО совместно решают значимые социальные вопросы

Грантовый конкурс, ежегодно проводимый Алмазэргиэнбанком, показывает высокий уровень взаимодействия АЭБ с некоммерческими организациями республики. Об этом сообщила руководитель Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и гражданских инициатив РС(Я) Ольга Вешникова.

Грантовые конкурсы, организуемые представителями бизнес-сообщества, стали мировой практикой, и тому есть свои причины — позитивное влияние на имидж компании, сплочение и развитие корпоративной культуры, поддержка социальных проектов некоммерческих организаций, считает Ольга Вешникова.

«В этом году Алмазэргиэнбанк провел конкурс по пяти направлениям, что показывает высокий уровень поддержки и взаимодействия с НКО. Данный проект работает второй год, и я выражаю благодарность правлению банка в лице его председателя Николая Долгунова, а также советнику председателя правления Людмиле Николаевой. В свое время они проявили понимание и поддержали идею организации грантового конкурса. Общественники уже привыкли, что им помогает государство через Фонд президентских грантов и гранты главы республики. Есть примеры и среди муниципалитетов — «Народный бюджет» в Якутске. АЭБ же является пионером среди коммерческих структур в реализации целенаправленной политики содействия НКО», — говорит Ольга Вешникова.

По информации Единого ресурсного центра, в 2021 году количество участников возросло. В ходе заявочной кампании на конкурс поступили 50 заявок, из которых 34 – от общественных объединений Якутии и 16 от корпоративных волонтеров банка.

«Итоги конкурса грантов АЭБ показали, что наиболее популярными направлениями являются поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также экология. Большое количество заявок поступило по направлению «Чистая среда». Акции по благоустройству и озеленению сейчас как никогда актуальны», — подчеркнула Ольга Вешникова.

По её словам, эксперты Единого ресурсного центра посетили районы, где проводились мероприятия в рамках грантового конкурса АЭБ 2020 года: «Мы ещё раз убедились, что волонтеры и общественные организации выполнили поставленные задачи — проведено благоустройство территорий, появились новые архитектурные формы. Все это благодаря Алмазэргиэнбанку. Через поддержку некоммерческого сектора АЭБ в зоне своего присутствия участвует в решении значимых социальных и экологических вопросов».

В этом году появилось новое направление конкурса — «Финансовая грамотность». По мнению Ольги Анатольевны, повышение культуры обращения с личным и семейным бюджетами сегодня особенно актуально.

«С каждым годом конкурс укрепляет партнерские отношения между Алмазэргиэнбанком и НКО, так как идёт не только финансовая, но и экспертная поддержка общественных объединений. Цель у нас глобальная — улучшение жизни населения республики. Уверена, что конкурс грантов будет развиваться, расширяться, появятся новые направления. В Якутии действуют 2247 НКО. Спектр большой, и в конкурсе смогут принять участие организации, которые работают в других направлениях», — считает она.

Добавим, что по итогам работы экспертной комиссии 13 проектов НКО будут поддержаны на общую сумму 650 тысяч рублей, на реализацию 14 проектов корпоративных волонтеров АЭБ направит 350 тысяч.